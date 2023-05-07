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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 17:30 | Обновлено 07 мая 2023, 17:40
331
0

Наставник Львова после матча с Металлистом отказался от общения со СМИ

Анатолий Бессмертный нарушил Регламент

07 мая 2023, 17:30 | Обновлено 07 мая 2023, 17:40
331
0
Наставник Львова после матча с Металлистом отказался от общения со СМИ
ФК Львов. Анатолий Бессмертный

В воскресенье, 7 мая, в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги в Ужгороде отношения выяснили харьковский «Металлист» и «Львов».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу харьковчан.

Как ранее сообщалось, это поражение продлило печальную серию «Львова» без побед под руководством Анатолия Бессмертного до 15-ти матчей.

После игры главный тренер львовян на предложение прокомментировать матч в общении с представителями СМИ попросил, «если можно, не общаться».

«Львов» в таблице УПЛ занимает 16 место с 13 очками после 25 игр.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Анатолий Бессмертный Львов Металлист - Львов
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