Наставник Львова после матча с Металлистом отказался от общения со СМИ
Анатолий Бессмертный нарушил Регламент
В воскресенье, 7 мая, в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги в Ужгороде отношения выяснили харьковский «Металлист» и «Львов».
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу харьковчан.
Как ранее сообщалось, это поражение продлило печальную серию «Львова» без побед под руководством Анатолия Бессмертного до 15-ти матчей.
После игры главный тренер львовян на предложение прокомментировать матч в общении с представителями СМИ попросил, «если можно, не общаться».
«Львов» в таблице УПЛ занимает 16 место с 13 очками после 25 игр.
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