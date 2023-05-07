ВИДЕО. Кевин Келси вырвал для Шахтера ничью с Александрией

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Александрией» со счетом 1:1.

«Горняки» уступали в счете большую часть игры, пока на 75-й минуте Кевин Келси не восстановил статус-кво на табло.

Для 18-летнего венесуэльца это пятый гол в 12 матчах «Шахтера» во всех турнирах.