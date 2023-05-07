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  4. ВИДЕО. Кевин Келси вырвал для Шахтера ничью с Александрией
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 17:15 |
889
0

ВИДЕО. Кевин Келси вырвал для Шахтера ничью с Александрией

«Горняки» избежали сенсационного поражения в 25-м туре УПЛ

07 мая 2023, 17:15 |
889
0
ВИДЕО. Кевин Келси вырвал для Шахтера ничью с Александрией
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Александрией» со счетом 1:1.

«Горняки» уступали в счете большую часть игры, пока на 75-й минуте Кевин Келси не восстановил статус-кво на табло.

Для 18-летнего венесуэльца это пятый гол в 12 матчах «Шахтера» во всех турнирах.

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Кевин Келси Александрия - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Шахтер Донецк видео
Источник Sport.ua
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