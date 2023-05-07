ВИДЕО. Искупил вину. Довбик забил победный гол в ворота Черноморца

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе местный ФК «Черноморец» принимает «Днепр-1».

На 82-й минуте встречи форвард «Днепра-1» Артем Довбик, который ранее дважды не реализовал 11-метровый удар, забил победный гол в ворота «моряков».

Этот гол стал для Довбика 21-м в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. 25-летний нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата.