Украина. Премьер лига07 мая 2023, 15:03 | Обновлено 07 мая 2023, 15:11
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ВИДЕО. Искупил вину. Довбик забил победный гол в ворота Черноморца
Форвард «Днепра-1» исправился после нереализованного пенальти
07 мая 2023, 15:03 | Обновлено 07 мая 2023, 15:11
1963
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В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе местный ФК «Черноморец» принимает «Днепр-1».
На 82-й минуте встречи форвард «Днепра-1» Артем Довбик, который ранее дважды не реализовал 11-метровый удар, забил победный гол в ворота «моряков».
Этот гол стал для Довбика 21-м в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. 25-летний нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата.
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