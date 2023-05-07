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  4. ВИДЕО. Искупил вину. Довбик забил победный гол в ворота Черноморца
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 15:03 | Обновлено 07 мая 2023, 15:11
1963
1

ВИДЕО. Искупил вину. Довбик забил победный гол в ворота Черноморца

Форвард «Днепра-1» исправился после нереализованного пенальти

07 мая 2023, 15:03 | Обновлено 07 мая 2023, 15:11
1963
1
ВИДЕО. Искупил вину. Довбик забил победный гол в ворота Черноморца
СК Днепр-1. Артем Довбик

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе местный ФК «Черноморец» принимает «Днепр-1».

На 82-й минуте встречи форвард «Днепра-1» Артем Довбик, который ранее дважды не реализовал 11-метровый удар, забил победный гол в ворота «моряков».

Этот гол стал для Довбика 21-м в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. 25-летний нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата.

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Источник Sport.ua
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