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  4. ВИДЕО. Довбик дважды не забил пенальти в матче с Черноморцем
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 14:52 | Обновлено 07 мая 2023, 15:02
2660
0

ВИДЕО. Довбик дважды не забил пенальти в матче с Черноморцем

Форвард «Днепра-1» не смог переиграть Евгения Паста с 11-метровой отметки

07 мая 2023, 14:52 | Обновлено 07 мая 2023, 15:02
2660
0
ВИДЕО. Довбик дважды не забил пенальти в матче с Черноморцем
СК Днепр-1. Артем Довбик

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе местный ФК «Черноморец» принимает «Днепр-1».

На 64-й минуте встречи форвард «Днепра-1» Артем Довбик дважды не реализовал 11-метровый удар.

Голкипер «моряков» Евгений Пастух первый удар отразив, рано выйдя с линии ворот, поэтому Довбику пришлось перебивать. Повторный удар Пасту также удалось парировать.

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видео Евгений Пастух (футболист) Днепр-1 Черноморец Одесса Черноморец - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Довбик
Источник Sport.ua
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