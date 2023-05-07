Украина. Премьер лига07 мая 2023, 14:52 | Обновлено 07 мая 2023, 15:02
2660
0
ВИДЕО. Довбик дважды не забил пенальти в матче с Черноморцем
Форвард «Днепра-1» не смог переиграть Евгения Паста с 11-метровой отметки
07 мая 2023, 14:52 | Обновлено 07 мая 2023, 15:02
2660
0
В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе местный ФК «Черноморец» принимает «Днепр-1».
На 64-й минуте встречи форвард «Днепра-1» Артем Довбик дважды не реализовал 11-метровый удар.
Голкипер «моряков» Евгений Пастух первый удар отразив, рано выйдя с линии ворот, поэтому Довбику пришлось перебивать. Повторный удар Пасту также удалось парировать.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2023, 11:22 6
Экс-тренера «Шахтера» открыто и, очевидно, заслуженно нахваливают на Туманном Альбионе
Бокс | 07 мая 2023, 07:35 0
Канело выиграл бой в Гвадалахаре по очкам единогласным решением судей
Теннис | 06.05.2023, 18:40
Бокс | 07.05.2023, 03:05
Футбол | 07.05.2023, 14:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2023, 21:17 10
05.05.2023, 19:40 10
06.05.2023, 18:55 21
06.05.2023, 15:23 5
06.05.2023, 03:23
05.05.2023, 16:25 16
05.05.2023, 18:58 7