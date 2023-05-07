ВИДЕО. Довбик дважды не забил пенальти в матче с Черноморцем

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе местный ФК «Черноморец» принимает «Днепр-1».

На 64-й минуте встречи форвард «Днепра-1» Артем Довбик дважды не реализовал 11-метровый удар.

Голкипер «моряков» Евгений Пастух первый удар отразив, рано выйдя с линии ворот, поэтому Довбику пришлось перебивать. Повторный удар Пасту также удалось парировать.