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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 14:39 | Обновлено 07 мая 2023, 14:49
982
0

ВИДЕО. Черноморец и Днепр-1 обменялись голами во втором тайме

В Одессе проходит матч 25-го тура чемпионата УПЛ

07 мая 2023, 14:39 | Обновлено 07 мая 2023, 14:49
982
0
ВИДЕО. Черноморец и Днепр-1 обменялись голами во втором тайме
ФК Черноморец Одесса

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе местный ФК «Черноморец» принимает «Днепр-1».

На 54-й минуте форвард «моряков» Даниил Алефиренко открыл счет, а спустя три минуты хавбек днепрян Александр Назаренко восстановил статус-кво.

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видео Черноморец - Днепр-1 Черноморец Одесса Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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