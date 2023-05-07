Украина. Премьер лига07 мая 2023, 14:39 | Обновлено 07 мая 2023, 14:49
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ВИДЕО. Черноморец и Днепр-1 обменялись голами во втором тайме
В Одессе проходит матч 25-го тура чемпионата УПЛ
07 мая 2023, 14:39 | Обновлено 07 мая 2023, 14:49
982
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В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе местный ФК «Черноморец» принимает «Днепр-1».
На 54-й минуте форвард «моряков» Даниил Алефиренко открыл счет, а спустя три минуты хавбек днепрян Александр Назаренко восстановил статус-кво.
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