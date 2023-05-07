ВИДЕО. Черноморец и Днепр-1 обменялись голами во втором тайме

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе «Черноморец» в Одессе местный ФК «Черноморец» принимает «Днепр-1».

На 54-й минуте форвард «моряков» Даниил Алефиренко открыл счет, а спустя три минуты хавбек днепрян Александр Назаренко восстановил статус-кво.