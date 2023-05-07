Андрей ЛУНИН: «Великий вечер»

24-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины и Андрей Лунин опубликовал совместное фото с женой и Кубком Испании после победы над Осасуной в финале турнира.

«Великий вечер», - подписал Лунин фото в Instagram.

Напомним, Лунин перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018 года. За этом время сыграл всего 17 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Лунин выиграл все возможные трофеи в составе «Реала».