Испания07 мая 2023, 14:19 | Обновлено 07 мая 2023, 14:34
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Андрей ЛУНИН: «Великий вечер»
Украинский вратарь «Реала» – о завоевании Кубка Испании
07 мая 2023, 14:19 | Обновлено 07 мая 2023, 14:34
648
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24-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины и Андрей Лунин опубликовал совместное фото с женой и Кубком Испании после победы над Осасуной в финале турнира.
«Великий вечер», - подписал Лунин фото в Instagram.
Напомним, Лунин перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018 года. За этом время сыграл всего 17 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Лунин выиграл все возможные трофеи в составе «Реала».
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