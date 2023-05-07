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  4. Лунин выиграл все возможные трофеи в составе Реала
Испания
07 мая 2023, 13:51 |
1205
11

Лунин выиграл все возможные трофеи в составе Реала

При этом Андрей сыграл всего 17 матчей

07 мая 2023, 13:51 |
1205
11
Лунин выиграл все возможные трофеи в составе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 6 мая, состоялся финал Кубка Испании 2022/23, в котором мадридский «Реал» одолел «Осасуну» (2:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе, но все равно поднял над головой Кубок Испании.

Любопытно, что это был последний титул, которого не хватало украинцу в «Реале» для полного комплекта.

Выигранные титулы Лунина в составе мадридского «Реала»

  • Чемпион Испании: 2021/22.
  • Обладатель Кубка Испании: 2022/23.
  • Обладатель Суперкубка Испании: 2021/22.
  • Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2021/22.
  • Обладатель Суперкубка УЕФА: 2022.
  • Победитель Клубного чемпионата мира: 2022.

Лунин перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018 года. За этом время сыграл всего 17 матчей во всех турнирах.

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Осасуна Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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kryakr
хлопець досяг всього у житті
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+6
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anacreon
Лунін буде найтитулованішим українським голкіпером ще багато десятиліть. Сумніваюсь, що він навіть захоче піти влітку і цілком може відсидіти свій контракт в Реалі до кінця. Щоб назбирати ще трофеїв.
Ніхто з роками не буде відкривати його біографію і вираховувати, скільки він там матчів зіграв в якому турнірі. Всі будуть бачити лише титули, які він здобув.
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+1
anacreon
Вітання Луніну. Але потішні диванні "експерти" в коментарях скажуть, що це фуфло і треба було сидіти в Зорі і змагатися за третє місце в УПЛ, чи  за 12-те місце Ла Ліги в Лєганесі Зате в основі. 
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+1
Alex T
Теперь можно и начинать играть и на поле выходить 
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0
Gargantua
 и не вспотел, и бабло прилично капает
можно только порадоваться за парня
Ответить
0
ManCity
Кажуть, що йому треба міняти клуб. Нафіга? Чувак має всі можливі регалії, при цьому не впрів, не змерз і не злякався.
Ответить
0
gvs58
Карколомна кар'єра за 17 матчів! Оце так!!! 😂
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-2
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