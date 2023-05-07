Лунин выиграл все возможные трофеи в составе Реала

В субботу, 6 мая, состоялся финал Кубка Испании 2022/23, в котором мадридский «Реал» одолел «Осасуну» (2:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе, но все равно поднял над головой Кубок Испании.

Любопытно, что это был последний титул, которого не хватало украинцу в «Реале» для полного комплекта.

Выигранные титулы Лунина в составе мадридского «Реала»

Чемпион Испании: 2021/22.

Обладатель Кубка Испании: 2022/23.

Обладатель Суперкубка Испании: 2021/22.

Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2021/22.

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2022.

Победитель Клубного чемпионата мира: 2022.

Лунин перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018 года. За этом время сыграл всего 17 матчей во всех турнирах.