Испания07 мая 2023, 13:51 |
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Лунин выиграл все возможные трофеи в составе Реала
При этом Андрей сыграл всего 17 матчей
07 мая 2023, 13:51 |
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В субботу, 6 мая, состоялся финал Кубка Испании 2022/23, в котором мадридский «Реал» одолел «Осасуну» (2:1).
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе, но все равно поднял над головой Кубок Испании.
Любопытно, что это был последний титул, которого не хватало украинцу в «Реале» для полного комплекта.
Выигранные титулы Лунина в составе мадридского «Реала»
- Чемпион Испании: 2021/22.
- Обладатель Кубка Испании: 2022/23.
- Обладатель Суперкубка Испании: 2021/22.
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2021/22.
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 2022.
- Победитель Клубного чемпионата мира: 2022.
Лунин перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018 года. За этом время сыграл всего 17 матчей во всех турнирах.
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Ніхто з роками не буде відкривати його біографію і вираховувати, скільки він там матчів зіграв в якому турнірі. Всі будуть бачити лише титули, які він здобув.
можно только порадоваться за парня