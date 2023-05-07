Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниэль СОСА: «Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив»
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 13:58 | Обновлено 07 мая 2023, 14:08
399
1

Даниэль СОСА: «Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив»

Новичок «Кривбасса» – о переходе в клуб из Кривого Рога

07 мая 2023, 13:58 | Обновлено 07 мая 2023, 14:08
399
1
Даниэль СОСА: «Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив»
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

24-летний нападающий сборной Нигера Даниэль Соса прокомментировал подписание контракта с криворожским «Кривбассом».

«Я счастлив наконец приехать в Кривой Рог и присоединиться к «Кривбассу». В последнее время я был в расположении сборной Нигера. Потом решали вопрос с визами, чтобы я мог приехать в Украину.

Впереди много работы. Прежде всего, хочу как можно быстрее влиться в новый коллектив. Настроен доказать тренеру, что достоин играть в «Кривбассе». Хочу забивать голы и приносить победы моей новой команде», - сказал Соса.

По теме:
ВИДЕО. Черноморец и Днепр-1 обменялись голами во втором тайме
Александрия – Шахтер. Известны стартовые составы команд
Артем БОНДАРЕНКО: «На поле каждый может ошибиться»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Владимир Баенко Даниэль Соса
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Футбол | 06 мая 2023, 22:48 16
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ

Джастин Лонвейк имеет в активе выступления за юношеские сборные Нидерландов

Названы три самых проблемных легионера Днепра: среди них экс-бек Челси
Футбол | 07 мая 2023, 11:53 2
Названы три самых проблемных легионера Днепра: среди них экс-бек Челси
Названы три самых проблемных легионера Днепра: среди них экс-бек Челси

Не все иностранцы принесли днепровскому клубу пользу

ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
Футбол | 06.05.2023, 18:09
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Самбрано? Я такого футболиста не помню»
Футбол | 07.05.2023, 09:22
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Самбрано? Я такого футболиста не помню»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Самбрано? Я такого футболиста не помню»
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Футбол | 06.05.2023, 18:55
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
Юрік зробить з Кривбасу другий Шеріф , дай то Боже .
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
05.05.2023, 18:58 6
Футбол
Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, успех Динамо
Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, успех Динамо
05.05.2023, 09:54 59
Футбол
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
05.05.2023, 19:40 10
Теннис
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
06.05.2023, 22:07 9
Теннис
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
05.05.2023, 14:28 3
Бокс
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
05.05.2023, 09:34 7
Футбол
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
06.05.2023, 18:40 11
Теннис
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
06.05.2023, 09:45 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности