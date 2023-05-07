Даниэль СОСА: «Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив»
Новичок «Кривбасса» – о переходе в клуб из Кривого Рога
24-летний нападающий сборной Нигера Даниэль Соса прокомментировал подписание контракта с криворожским «Кривбассом».
«Я счастлив наконец приехать в Кривой Рог и присоединиться к «Кривбассу». В последнее время я был в расположении сборной Нигера. Потом решали вопрос с визами, чтобы я мог приехать в Украину.
Впереди много работы. Прежде всего, хочу как можно быстрее влиться в новый коллектив. Настроен доказать тренеру, что достоин играть в «Кривбассе». Хочу забивать голы и приносить победы моей новой команде», - сказал Соса.
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