Даниэль СОСА: «Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив»

24-летний нападающий сборной Нигера Даниэль Соса прокомментировал подписание контракта с криворожским «Кривбассом».

«Я счастлив наконец приехать в Кривой Рог и присоединиться к «Кривбассу». В последнее время я был в расположении сборной Нигера. Потом решали вопрос с визами, чтобы я мог приехать в Украину.

Впереди много работы. Прежде всего, хочу как можно быстрее влиться в новый коллектив. Настроен доказать тренеру, что достоин играть в «Кривбассе». Хочу забивать голы и приносить победы моей новой команде», - сказал Соса.