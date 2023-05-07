Эрик тен ХАГ: «Мы должны выложиться на 100 процентов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 35-го тура английской Премьер-лиги против лондонского «Вест Хэма».

«Нам понадобится много энергии и хороший план на игру. Мы должны выложиться на 100 процентов. Нашим игрокам нравится решать сложные задачи, но это требует много энергии. Это наша работа, это наша ответственность.

Мы должны принять прошлое поражение и отложить его в сторону. Я уверен, что мы справимся в этой игре», - сказал тен Хаг.

Матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало в 21:00 по Киеву.