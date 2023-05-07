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  4. Эрик тен ХАГ: «Мы должны выложиться на 100 процентов»
Англия
07 мая 2023, 13:38 | Обновлено 07 мая 2023, 13:53
164
0

Эрик тен ХАГ: «Мы должны выложиться на 100 процентов»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о матче с «Вест Хэмом»

07 мая 2023, 13:38 | Обновлено 07 мая 2023, 13:53
164
0
Эрик тен ХАГ: «Мы должны выложиться на 100 процентов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 35-го тура английской Премьер-лиги против лондонского «Вест Хэма».

«Нам понадобится много энергии и хороший план на игру. Мы должны выложиться на 100 процентов. Нашим игрокам нравится решать сложные задачи, но это требует много энергии. Это наша работа, это наша ответственность.

Мы должны принять прошлое поражение и отложить его в сторону. Я уверен, что мы справимся в этой игре», - сказал тен Хаг.

Матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало в 21:00 по Киеву.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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