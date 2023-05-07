Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд должен был исполнить пенальти»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал решение Эрлинга Холанда отдать право на пробитие пенальти в матче с «Лидсом» (2:1) Илкаю Гюндогану, который его не реализовал.

«Игра не была закончена. Это показывает, насколько добр и щедр Эрлинг. Но это нужно, если за 10 минут до конца счет 4:0. Но при 2:0, особенно в Англии, игра никогда не закрыта. При 2:0 это работа, а не ситуация, когда мы можем расслабиться.

Эрлинг сейчас лучший исполнитель пенальти, поэтому он должен его исполнять. Я хочу, чтобы пенальти исполнял этот игрок, потому что у него больше опыта и качества. Восхищаюсь тем фактом, что Гюндоган хотел взять на себя ответственность, это лучшая ценность для игрока, но обычно тот, кто берет мяч и должен бить. Холанд должен был исполнить его, потому что он наш пенальтист», – сказал Гвардиола.