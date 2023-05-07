Украина. Премьер лига07 мая 2023, 12:22 | Обновлено 07 мая 2023, 12:38
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
В понедельник в 13:00 начнется матч 26 тура Украинской Премьер-лиги
07 мая 2023, 12:22 | Обновлено 07 мая 2023, 12:38
384
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В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало - в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру судить будет Ярослав Козык из Мукачево.
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» - «Динамо».
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