Металлист – Львов. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 25-го тура УПЛ
В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист» и ФК«Львов».
Поединок пройдет в Ужгороде (Закарпатская область), на стадионе «Авангард». Начало - в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Металлист»: Ермолов – Пати, Порох, Мизюк, Коррал, Ралюченко, Демченко, Панасенко, Романюк, Картушов, Прядун.
«Львов»: Рыбка – Симинин, Никитюк, Дитятьев, Сасовский, Алибеков, Мильченко, Грисьо, Кузык, Свржняк, Бугай.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Львов».
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