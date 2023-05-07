Металлист – Львов. Стартовые составы команд

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист» и ФК«Львов».

Поединок пройдет в Ужгороде (Закарпатская область), на стадионе «Авангард». Начало - в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Металлист»: Ермолов – Пати, Порох, Мизюк, Коррал, Ралюченко, Демченко, Панасенко, Романюк, Картушов, Прядун.

«Львов»: Рыбка – Симинин, Никитюк, Дитятьев, Сасовский, Алибеков, Мильченко, Грисьо, Кузык, Свржняк, Бугай.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Львов».