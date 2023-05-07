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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 12:19 | Обновлено 07 мая 2023, 12:28
149
0

Металлист – Львов. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 25-го тура УПЛ

07 мая 2023, 12:19 | Обновлено 07 мая 2023, 12:28
149
0
Металлист – Львов. Стартовые составы команд
УПЛ

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист» и ФК«Львов».

Поединок пройдет в Ужгороде (Закарпатская область), на стадионе «Авангард». Начало - в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Металлист»: Ермолов – Пати, Порох, Мизюк, Коррал, Ралюченко, Демченко, Панасенко, Романюк, Картушов, Прядун.

«Львов»: Рыбка – Симинин, Никитюк, Дитятьев, Сасовский, Алибеков, Мильченко, Грисьо, Кузык, Свржняк, Бугай.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Львов».

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Источник Sport.ua
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