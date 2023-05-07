Источник: Полузащитник Динамо вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык, который в матче за юношескую команду своего клуба получил травму голеностопа, вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

Отметим, что из-за этого повреждения 20-летний футболист пропустил почти две недели и не привлекался к матчам чемпионата Украины против харьковского «Металлиста» и полтавской «Ворсклы».

Следующий матч в УПЛ «Динамо» против криворожского «Кривбасса». Игра состоится в ближайший понедельник, 8 марта, в Кривом Роге. Юношеские команды сыграют на день раньше.