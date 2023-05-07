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  4. Источник: Полузащитник Динамо вернулся к тренировкам в общей группе
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 09:49 |
491
0

Источник: Полузащитник Динамо вернулся к тренировкам в общей группе

Александр Яцык готов сыграть с «Кривбассом»

07 мая 2023, 09:49 |
491
0
Источник: Полузащитник Динамо вернулся к тренировкам в общей группе
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык, который в матче за юношескую команду своего клуба получил травму голеностопа, вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

Отметим, что из-за этого повреждения 20-летний футболист пропустил почти две недели и не привлекался к матчам чемпионата Украины против харьковского «Металлиста» и полтавской «Ворсклы».

Следующий матч в УПЛ «Динамо» против криворожского «Кривбасса». Игра состоится в ближайший понедельник, 8 марта, в Кривом Роге. Юношеские команды сыграют на день раньше.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Яцык
Источник Динамо Киев от Шурика
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