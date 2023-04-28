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  4. Стало известно, почему Яцык и Боль не поехали на матч с Металлистом
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 09:13 |
427
0

Стало известно, почему Яцык и Боль не поехали на матч с Металлистом

У обоих футболистов незначительные повреждения

28 апреля 2023, 09:13 |
427
0
Стало известно, почему Яцык и Боль не поехали на матч с Металлистом
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

В четверг киевское «Динамо» прибыло в Ужгород, где сегодня столичный клуб проведет матч 23-го тура чемпионата Украины с харьковским «Металлистом».

В списке футболистов «бело-синих», которые отправились на эту игру, не оказалось защитника Антона Боля и полузащитника Александра Яцыка. По информации источника, причина отсутствия этих исполнителей – незначительные травмы. В частности, у Яцыка повреждение голеностопа.

По этой же причине Боль и Яцык пропустили вчерашний матч юношеского первенства «Металлист U-19» – «Динамо U-19» (0:1).

По предварительной информации, и Боль и Яцык уже на следующей неделе вернутся к полноценным тренировкам.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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