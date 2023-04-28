Стало известно, почему Яцык и Боль не поехали на матч с Металлистом

В четверг киевское «Динамо» прибыло в Ужгород, где сегодня столичный клуб проведет матч 23-го тура чемпионата Украины с харьковским «Металлистом».

В списке футболистов «бело-синих», которые отправились на эту игру, не оказалось защитника Антона Боля и полузащитника Александра Яцыка. По информации источника, причина отсутствия этих исполнителей – незначительные травмы. В частности, у Яцыка повреждение голеностопа.

По этой же причине Боль и Яцык пропустили вчерашний матч юношеского первенства «Металлист U-19» – «Динамо U-19» (0:1).

По предварительной информации, и Боль и Яцык уже на следующей неделе вернутся к полноценным тренировкам.