Александр ХАЦКЕВИЧ: «Самбрано? Я такого футболиста не помню»
Бывший главный тренер «Динамо» ответил на обвинения перуанца
Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич отреагировал на слова перуанца Карлоса Самбрано, который заявил, что киевский клуб хотел «выбросить» его «как собаку».
«Самбрано? Я такого футболиста не помню. Если бы он играл, то я его запомнил бы. Он просто числился в «Динамо», но на поле не выходил и ничем команде не помог. Он ничего не сделал для «Динамо» как игрок, и поэтому не заслуживает моего внимания. Я вообще не понимаю, как футболист, который не принес никакой пользы, может негативно высказываться в адрес своего бывшего клуба», – сказал Хацкевич.
В текущем сезоне Самбрано провел восемь матчей за «Альянс» Лима.
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