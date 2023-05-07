Александр ХАЦКЕВИЧ: «Самбрано? Я такого футболиста не помню»

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич отреагировал на слова перуанца Карлоса Самбрано, который заявил, что киевский клуб хотел «выбросить» его «как собаку».

«Самбрано? Я такого футболиста не помню. Если бы он играл, то я его запомнил бы. Он просто числился в «Динамо», но на поле не выходил и ничем команде не помог. Он ничего не сделал для «Динамо» как игрок, и поэтому не заслуживает моего внимания. Я вообще не понимаю, как футболист, который не принес никакой пользы, может негативно высказываться в адрес своего бывшего клуба», – сказал Хацкевич.

В текущем сезоне Самбрано провел восемь матчей за «Альянс» Лима.