06.05.2023 17:00 – FT 1 : 0
Англия07 мая 2023, 06:05 | Обновлено 07 мая 2023, 06:47
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Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги
07 мая 2023, 06:05 | Обновлено 07 мая 2023, 06:47
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В субботу, 6 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ, в котором «Вулвз» дома минимально обыграли «Астон Виллу» (1:0).
Единственный гол на 9-й минуте забил Тоте Гомеш.
АПЛ. 35-й тур, 6 мая
Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0
Гол: Тоте Гомеш, 9.
Видеообзор матча
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Тоте Гомеш (Вулверхэмптон).
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