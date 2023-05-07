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Вулверхэмптон
06.05.2023 17:00 – FT 1 : 0
Астон Вилла
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Англия
07 мая 2023, 06:05 | Обновлено 07 мая 2023, 06:47
26
0

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги

07 мая 2023, 06:05 | Обновлено 07 мая 2023, 06:47
26
0
Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ, в котором «Вулвз» дома минимально обыграли «Астон Виллу» (1:0).

Единственный гол на 9-й минуте забил Тоте Гомеш.

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0

Гол: Тоте Гомеш, 9.

Видеообзор матча

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Тоте Гомеш (Вулверхэмптон).
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Источник Sport.ua
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