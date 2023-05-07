Франция07 мая 2023, 05:23 | Обновлено 07 мая 2023, 05:25
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ВИДЕО. Ницца переиграла Ренн, Реймс одержал победу над Лиллем
6 мая состоялись несколько матчей 34-го тура чемпионата Франции
07 мая 2023, 05:23 | Обновлено 07 мая 2023, 05:25
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6 мая состоялись несколько матчей 34-го тура чемпионата Франции.
Ницца переиграла Ренн (1:0), Реймс одержал победу над Лиллем (1:0).
Чемпионат Франции. 34-й тур, 6 мая
Ницца – Ренн – 2:1
Голы: Лаборд, 50, Моффи, 72 – Буриго, 78
Реймс – Лилль – 1:0
Голы: Мунеци, 21
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Ницца).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
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