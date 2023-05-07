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  4. ВИДЕО. Ницца переиграла Ренн, Реймс одержал победу над Лиллем
Чемпионат Франции
Ницца
06.05.2023 18:00 – FT 2 : 1
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
07 мая 2023, 05:23 | Обновлено 07 мая 2023, 05:25
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0

ВИДЕО. Ницца переиграла Ренн, Реймс одержал победу над Лиллем

6 мая состоялись несколько матчей 34-го тура чемпионата Франции

07 мая 2023, 05:23 | Обновлено 07 мая 2023, 05:25
11
0
ВИДЕО. Ницца переиграла Ренн, Реймс одержал победу над Лиллем
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая состоялись несколько матчей 34-го тура чемпионата Франции.

Ницца переиграла Ренн (1:0), Реймс одержал победу над Лиллем (1:0).

Чемпионат Франции. 34-й тур, 6 мая

Ницца – Ренн – 2:1

Голы: Лаборд, 50, Моффи, 72 – Буриго, 78

Реймс – Лилль – 1:0

Голы: Мунеци, 21

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Ницца).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
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Источник Sport.ua
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