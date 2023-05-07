ЛУНЕВ: «Динамо – такая же команда, как и все. Легко ни с кем не бывает»
Хавбек «Кривбасса» рассказал о ничьей в матче против «Ингульца»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Лунев рассказал о ничьей в выездном матче 25-го тура УПЛ против «Ингульца» (0:0):
«Инициатива была на нашей стороне все 90 минут, и в целом команда хорошо сыграла. К сожалению, не хватило только последнего паса. Моментов было немного, не сумели вытеснить из них хотя бы один гол.
Был неплохой момент, но мяч попал в штангу. Расстроился, конечно. Но не потому, что не забил, а потому, что «Кривбасс» не выиграл. Должны были побеждать «Ингулец». Думаю, у нас для этого было все, но удовлетворились только одним баллом.
Впереди – игра с «Динамо». Матч против «Ингульца» позади, нужно готовиться к «Динамо». «Динамо» – такая же команда, как и все. Легко ни с кем не бывает».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
34-летний Виллиан планирует поиграть еще как минимум 5-6 лет
Украинец Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос на финал