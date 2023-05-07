ФОТО. Днепр-1 провел тренировку в Одессе перед матчем с Черноморцем

СК «Днепр-1» прибыл в Одессу на матч против «Черноморца». Сойдя с поезда и разместившись в гостинице, команда отправилась на тренировку. Состоялось оно на стадионе «Иван».

Тренировка была непродолжительной и вместила игровые упражнения с игрой в футбол на половину поля. После завершения занятия футболисты «Днепра-1» вернулись в гостиницу.

Поединок «Черноморец» - «Днепр-1» состоится 7 мая в 13:00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.