Украина. Премьер лига07 мая 2023, 03:27 | Обновлено 07 мая 2023, 05:31
83
0
ФОТО. Днепр-1 провел тренировку в Одессе перед матчем с Черноморцем
Днепряне проведут матч в Одессе
07 мая 2023, 03:27 | Обновлено 07 мая 2023, 05:31
83
0
СК «Днепр-1» прибыл в Одессу на матч против «Черноморца». Сойдя с поезда и разместившись в гостинице, команда отправилась на тренировку. Состоялось оно на стадионе «Иван».
Тренировка была непродолжительной и вместила игровые упражнения с игрой в футбол на половину поля. После завершения занятия футболисты «Днепра-1» вернулись в гостиницу.
Поединок «Черноморец» - «Днепр-1» состоится 7 мая в 13:00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2023, 22:35 0
Украинец Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос на финал
Теннис | 06 мая 2023, 18:40 11
Элина не смогла справиться со Слоан Стивенс, уступив ей в двух сетах
Футбол | 06.05.2023, 09:32
Футбол | 06.05.2023, 21:06
Футбол | 06.05.2023, 20:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2023, 07:35 1
05.05.2023, 21:17 16
05.05.2023, 11:25 8
05.05.2023, 14:28 3
06.05.2023, 04:12
05.05.2023, 09:54 59
06.05.2023, 10:48 2
05.05.2023, 01:59 1