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  4. ФОТО. Днепр-1 провел тренировку в Одессе перед матчем с Черноморцем
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 03:27 | Обновлено 07 мая 2023, 05:31
83
0

ФОТО. Днепр-1 провел тренировку в Одессе перед матчем с Черноморцем

Днепряне проведут матч в Одессе

07 мая 2023, 03:27 | Обновлено 07 мая 2023, 05:31
83
0
ФОТО. Днепр-1 провел тренировку в Одессе перед матчем с Черноморцем
СК Днепр-1

СК «Днепр-1» прибыл в Одессу на матч против «Черноморца». Сойдя с поезда и разместившись в гостинице, команда отправилась на тренировку. Состоялось оно на стадионе «Иван».

Тренировка была непродолжительной и вместила игровые упражнения с игрой в футбол на половину поля. После завершения занятия футболисты «Днепра-1» вернулись в гостиницу.

Поединок «Черноморец» - «Днепр-1» состоится 7 мая в 13:00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник СК Днепр-1
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