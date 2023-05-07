Коноплянка не помог Краковии избежать разгрома

В поединке 31 тура чемпионата Польши «Краковия» в гостях проиграла «Леху» из Познани со счетом 0:3. Все голы хозяева поля забили в первом тайме.

В стартовом составе «Краковии» на поле вышел украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который был заменен на 59-й минуте.

«Краковия» занимает седьмое место в турнирной таблице. Напомним, в прошлом туре чемпионата Польши Коноплянка отметился результативным ударом.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Краковию» 22 матча и забил 2 гола в чемпионате Польши, а также 2 поединка и 2 мяча в Кубке Польши.