Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коноплянка не помог Краковии избежать разгрома
Польша
07 мая 2023, 01:27 |
174
0

Коноплянка не помог Краковии избежать разгрома

Украинец вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме

07 мая 2023, 01:27 |
174
0
Коноплянка не помог Краковии избежать разгрома
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

В поединке 31 тура чемпионата Польши «Краковия» в гостях проиграла «Леху» из Познани со счетом 0:3. Все голы хозяева поля забили в первом тайме.

В стартовом составе «Краковии» на поле вышел украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который был заменен на 59-й минуте.

«Краковия» занимает седьмое место в турнирной таблице. Напомним, в прошлом туре чемпионата Польши Коноплянка отметился результативным ударом.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Краковию» 22 матча и забил 2 гола в чемпионате Польши, а также 2 поединка и 2 мяча в Кубке Польши.

По теме:
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не знаю, останусь ли в Краковии»
Тренер Краковии: «Коноплянка нам еще сильно поможет»
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
Евгений Коноплянка Краковия чемпионат Польши по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
Футбол | 06 мая 2023, 10:05 4
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»

Перуанец считает, что киевский клуб хотел «вышвырнуть» его «как собаку»

Капитан Прикарпатья оформил дубль и забил в свои, неожиданная ничья ЛНЗ
Футбол | 06 мая 2023, 18:24 5
Капитан Прикарпатья оформил дубль и забил в свои, неожиданная ничья ЛНЗ
Капитан Прикарпатья оформил дубль и забил в свои, неожиданная ничья ЛНЗ

Состоялись 4 матча Первой лиги Украины: 2 игры в Чемпионской группе и 2 – в Группе вылета

Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию
Футбол | 06.05.2023, 09:32
Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию
Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Футбол | 06.05.2023, 18:55
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Кремонезе обыграл Специю. Коваленко вышел на замену на 78-й минуте
Футбол | 06.05.2023, 23:43
Кремонезе обыграл Специю. Коваленко вышел на замену на 78-й минуте
Кремонезе обыграл Специю. Коваленко вышел на замену на 78-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
06.05.2023, 18:40 11
Теннис
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
05.05.2023, 01:59 1
Теннис
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
05.05.2023, 07:35 1
Футбол
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
05.05.2023, 09:34 7
Футбол
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
05.05.2023, 21:17 16
Футбол
ГУТЦАЙТ: «Пловцы в бомбоубежище. МОК, разве так выглядят равные условия?»
ГУТЦАЙТ: «Пловцы в бомбоубежище. МОК, разве так выглядят равные условия?»
05.05.2023, 23:00
Водные виды
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
05.05.2023, 16:25 16
Теннис
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
05.05.2023, 15:25 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности