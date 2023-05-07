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Франция
07 мая 2023, 00:56 | Обновлено 07 мая 2023, 00:59
132
0

Стала известна оценка Малиновского за матч против Ланса

Команда украинца потерпела поражение

07 мая 2023, 00:56 | Обновлено 07 мая 2023, 00:59
132
0
Стала известна оценка Малиновского за матч против Ланса
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Ланс» на своем поле обыграл «Марсель» со счетом 2:1. Голами у хозяев поля отметились Секо Фофана и Лои Опенда. У гостей в конце матча забил Димитри Пайет.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский провел на поле 76 минут, после чего был заменен.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил украинцу оценку 6,5, что является средним показателем у гостевой команды.

Лучшим игроком матча стал Валентен Ронжье (8,1), который сделал голевую передачу.

По теме:
Ланс обыграл Марсель и вышел на второе место. Малиновский провел 76 минут
Ланс – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Марсель Лига 1 Ланс чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский Секо Фофана Димитри Пайет Лои Опенда WhoScored
Источник Sport.ua
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