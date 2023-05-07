Стала известна оценка Малиновского за матч против Ланса

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Ланс» на своем поле обыграл «Марсель» со счетом 2:1. Голами у хозяев поля отметились Секо Фофана и Лои Опенда. У гостей в конце матча забил Димитри Пайет.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский провел на поле 76 минут, после чего был заменен.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил украинцу оценку 6,5, что является средним показателем у гостевой команды.

Лучшим игроком матча стал Валентен Ронжье (8,1), который сделал голевую передачу.