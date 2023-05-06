Кремонезе обыграл Специю. Коваленко вышел на замену на 78-й минуте

В матче 34-го тура Серии А «Кремонезе» дома победил «Специю» со счетом 2:0.

На 41-й минуте у хозяев поля гол забил Даниэль Чофани, на 77-й отличился Хоан Васкес.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел на замену в составе Специи на 78-й минуте.

«Кремонезе» набрал 24 очка и остался на 19-м месте в турнирной таблице. «Специя» делит 17–18 позиции с «Вероной» (по 27 очков).

Серия А. 34-й тур, 6 мая

Кремонезе – Специя – 2:0

Голы: Чофани, 41, Васкес, 77