Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кремонезе обыграл Специю. Коваленко вышел на замену на 78-й минуте
Чемпионат Италии
Кремонезе
06.05.2023 21:45 – FT 2 : 0
Специя
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 мая 2023, 23:43 | Обновлено 07 мая 2023, 00:50
81
0

Кремонезе обыграл Специю. Коваленко вышел на замену на 78-й минуте

«Специя» находится в опасной зоне и ведет борьбу за выживание

06 мая 2023, 23:43 | Обновлено 07 мая 2023, 00:50
81
0
Кремонезе обыграл Специю. Коваленко вышел на замену на 78-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В матче 34-го тура Серии А «Кремонезе» дома победил «Специю» со счетом 2:0.

На 41-й минуте у хозяев поля гол забил Даниэль Чофани, на 77-й отличился Хоан Васкес.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел на замену в составе Специи на 78-й минуте.

«Кремонезе» набрал 24 очка и остался на 19-м месте в турнирной таблице. «Специя» делит 17–18 позиции с «Вероной» (по 27 очков).

Серия А. 34-й тур, 6 мая

Кремонезе – Специя – 2:0

Голы: Чофани, 41, Васкес, 77

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Васкес (Кремонезе).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Чиофани (Кремонезе).
По теме:
Ланс обыграл Марсель и вышел на второе место. Малиновский провел 76 минут
Бавария переиграла Вердер и сохранила лидерство в Бундеслиге
Манчестер Сити – Лидс – 2:1. Дубль Гюндогана. Видео голов и обзор матча
чемпионат Италии по футболу Специя Кремонезе видео голов и обзор Серия A Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Футбол | 06 мая 2023, 09:45 25
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера

Ждем официальное заявление УАФ?

Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Хоккей | 06 мая 2023, 12:30 0
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира

С Японией играть не нужно

Гвоздик vs Болотникс: соперник серьезный, но украинец – все равно фаворит
Бокс | 06.05.2023, 18:00
Гвоздик vs Болотникс: соперник серьезный, но украинец – все равно фаворит
Гвоздик vs Болотникс: соперник серьезный, но украинец – все равно фаворит
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Футбол | 06.05.2023, 21:38
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Футбол | 06.05.2023, 22:48
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
06.05.2023, 00:43 4
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
06.05.2023, 10:48 2
Теннис
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
05.05.2023, 14:28 3
Бокс
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
05.05.2023, 18:58 8
Футбол
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
05.05.2023, 18:41 4
Футбол
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
05.05.2023, 07:35 1
Футбол
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
06.05.2023, 15:23 2
Футбол
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
05.05.2023, 16:25 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности