Италия06 мая 2023, 23:43 | Обновлено 07 мая 2023, 00:50
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Кремонезе обыграл Специю. Коваленко вышел на замену на 78-й минуте
«Специя» находится в опасной зоне и ведет борьбу за выживание
06 мая 2023, 23:43 | Обновлено 07 мая 2023, 00:50
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В матче 34-го тура Серии А «Кремонезе» дома победил «Специю» со счетом 2:0.
На 41-й минуте у хозяев поля гол забил Даниэль Чофани, на 77-й отличился Хоан Васкес.
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел на замену в составе Специи на 78-й минуте.
«Кремонезе» набрал 24 очка и остался на 19-м месте в турнирной таблице. «Специя» делит 17–18 позиции с «Вероной» (по 27 очков).
Серия А. 34-й тур, 6 мая
Кремонезе – Специя – 2:0
Голы: Чофани, 41, Васкес, 77
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Хоан Васкес (Кремонезе).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Чиофани (Кремонезе).
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