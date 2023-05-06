Матч за Кубок Короля. Объявлены стартовые составы на финал Реал – Осасуна
Украинец Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос на финал
В субботу, 6 мая, состоится финал Кубка Испании 2022/23, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Осасуна».
Игра пройдет в Севилье на «Эстадио де ла Картуха», начало – в 23:00 по Киеву.
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос на финал.
Матч за Кубок Короля. Объявлены стартовые составы на финал Реал – Осасуна
📋✅ ¡NUESTRO 𝗫𝗜 INICIAL PARA LA FINAL!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 6, 2023
🆚 @Osasuna #CopaDelRey | @UnicajaBanco pic.twitter.com/KaJgtbRL5J
⚔️🔴🏆 Our starting XI for tonight's #CopaDelRey final! #ItsInOurSpirit | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/YfyjD0L2wC— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) May 6, 2023
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