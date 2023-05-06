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Кубок Испании
Реал Мадрид
06.05.2023 23:00 – 38 1 : 0
Осасуна
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Испания
06 мая 2023, 22:35 | Обновлено 06 мая 2023, 23:34
371
0

Матч за Кубок Короля. Объявлены стартовые составы на финал Реал – Осасуна

Украинец Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос на финал

06 мая 2023, 22:35 | Обновлено 06 мая 2023, 23:34
371
0
Матч за Кубок Короля. Объявлены стартовые составы на финал Реал – Осасуна
ФК Реал. Карим Бензема

В субботу, 6 мая, состоится финал Кубка Испании 2022/23, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Осасуна».

Игра пройдет в Севилье на «Эстадио де ла Картуха», начало – в 23:00 по Киеву.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос на финал.

Матч за Кубок Короля. Объявлены стартовые составы на финал Реал – Осасуна

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Осасуна Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Реал - Осасуна стартовые составы Андрей Лунин Карим Бензема
Источник Sport.ua
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