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06 мая 2023, 23:14 | Обновлено 06 мая 2023, 23:39
52
0

Бавария переиграла Вердер и сохранила лидерство в Бундеслиге

Победу мюнхенцам принесли голы Сержа Гнабри и Лероя Сане во втором тайме

06 мая 2023, 23:14 | Обновлено 06 мая 2023, 23:39
52
0
Бавария переиграла Вердер и сохранила лидерство в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Вердер» со счетом 2:1.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Сержа Гнабри и Лероя Сане во втором тайме. Хозяева ответили точным ударом Никласа Шмидта.

Бавария (65 очков) лидирует в Бундеслиге, опережая Боруссию Д на 4 очка, но шмели имеют игру в запасе. Вердер находится на 12-й позиции.

Бундеслига. 31-й тур, 6 мая

Вердер – Бавария – 1:2

Голы: Шмидт, 87 — Гнабри, 62, Сане, 73

Аугсбург Унион Берлин 1:0

Боруссия М Бохум 2:0

Герта Штутгарт 2:1

Хоффенхайм Айнтрахт 3:1

Фрайбург РБ Лейпциг 0:1

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Аугсбург).
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Источник Sport.ua
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