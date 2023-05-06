Бавария переиграла Вердер и сохранила лидерство в Бундеслиге

В матче 31-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Вердер» со счетом 2:1.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Сержа Гнабри и Лероя Сане во втором тайме. Хозяева ответили точным ударом Никласа Шмидта.

Бавария (65 очков) лидирует в Бундеслиге, опережая Боруссию Д на 4 очка, но шмели имеют игру в запасе. Вердер находится на 12-й позиции.

Бундеслига. 31-й тур, 6 мая

Вердер – Бавария – 1:2

Голы: Шмидт, 87 — Гнабри, 62, Сане, 73

Аугсбург – Унион Берлин – 1:0

Боруссия М – Бохум – 2:0

Герта – Штутгарт – 2:1

Хоффенхайм – Айнтрахт – 3:1

Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:1