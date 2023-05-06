Бавария переиграла Вердер и сохранила лидерство в Бундеслиге
Победу мюнхенцам принесли голы Сержа Гнабри и Лероя Сане во втором тайме
В матче 31-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Вердер» со счетом 2:1.
Победу мюнхенскому клубу принесли голы Сержа Гнабри и Лероя Сане во втором тайме. Хозяева ответили точным ударом Никласа Шмидта.
Бавария (65 очков) лидирует в Бундеслиге, опережая Боруссию Д на 4 очка, но шмели имеют игру в запасе. Вердер находится на 12-й позиции.
Бундеслига. 31-й тур, 6 мая
Вердер – Бавария – 1:2
Голы: Шмидт, 87 — Гнабри, 62, Сане, 73
Аугсбург – Унион Берлин – 1:0
Боруссия М – Бохум – 2:0
Герта – Штутгарт – 2:1
Хоффенхайм – Айнтрахт – 3:1
Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Дженоа» снова будет играть в элите Италии
Браун Идейе утверждает, что является примерным семьянином