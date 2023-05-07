Украина. Премьер лига07 мая 2023, 08:25 | Обновлено 07 мая 2023, 08:38
18
0
Заря – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 мая в 17:00 поединок 25-го тура Украинской Премьер-Лиги
07 мая 2023, 08:25 | Обновлено 07 мая 2023, 08:38
18
0
В понедельник, 8 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Заря» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляция поединка «Заря» – «Металлист 1925».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2023, 20:02 10
«Дженоа» снова будет играть в элите Италии
Бокс | 07 мая 2023, 03:50 1
Смотрите самые яркие фрагменты боя украинца в андеркарде у Канело
Футбол | 07.05.2023, 00:57
Теннис | 06.05.2023, 18:40
Футбол | 06.05.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2023, 15:25 20
06.05.2023, 15:23 3
05.05.2023, 16:25 16
05.05.2023, 14:28 3
06.05.2023, 03:23
05.05.2023, 09:34 7
06.05.2023, 12:30
05.05.2023, 18:53 8