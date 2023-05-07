В понедельник, 8 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 17:00.

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«Заря» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляция поединка «Заря» – «Металлист 1925».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».