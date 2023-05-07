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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 08:25 | Обновлено 07 мая 2023, 08:38
18
0

Заря – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая в 17:00 поединок 25-го тура Украинской Премьер-Лиги

07 мая 2023, 08:25 | Обновлено 07 мая 2023, 08:38
18
0
Заря – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В понедельник, 8 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляция поединка «Заря» – «Металлист 1925».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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