Англия06 мая 2023, 20:37 | Обновлено 06 мая 2023, 20:41
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ньюкасл – Арсенал
Матч состоится 7 мая в 18:30 по Киеву
06 мая 2023, 20:37 | Обновлено 06 мая 2023, 20:41
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В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 35 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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