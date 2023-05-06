В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 35 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии