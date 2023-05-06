Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ньюкасл – Арсенал
Англия
06 мая 2023, 20:37 | Обновлено 06 мая 2023, 20:41
130
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ньюкасл – Арсенал

Матч состоится 7 мая в 18:30 по Киеву

06 мая 2023, 20:37 | Обновлено 06 мая 2023, 20:41
130
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ньюкасл – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 35 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Борнмут – Челси – 1:3. Желтая карточка у Мудрика. Видео голов и обзор матча
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Ньюкасл - Арсенал где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А
Футбол | 06 мая 2023, 20:02 10
Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А
Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А

«Дженоа» снова будет играть в элите Италии

Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Футбол | 06 мая 2023, 00:43 3
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира

Обнародован рейтинг лучших дриблеров по версии CIES Football Observatory

Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Футбол | 06.05.2023, 18:55
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Футбол | 06.05.2023, 21:38
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
Футбол | 06.05.2023, 18:09
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
04.05.2023, 16:29 4
Футбол
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
04.05.2023, 16:44 5
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
04.05.2023, 18:38 3
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
04.05.2023, 17:11 6
Бокс
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
04.05.2023, 20:41 10
Война
Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
04.05.2023, 22:07 9
Олимпийские игры
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
05.05.2023, 16:25 16
Теннис
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
05.05.2023, 11:25 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности