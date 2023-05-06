Мудрик получил низкую оценку за матч Челси против Борнмута

6 мая состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Челси» (1:3).

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды, провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

На 15-й минуте украинец получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута».

Игра украинского вингера была оценена в 6.2 балла веб-порталом WhoScored. Ниже оценку получил только Бен Чилуэлл (6.1).

Самую высокую оценку в матче получил хавбек синих Конор Галлахер (7.8), автор первого гола.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Челси – 1:3