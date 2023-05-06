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  4. Мудрик получил низкую оценку за матч Челси против Борнмута
Англия
06 мая 2023, 20:23 | Обновлено 06 мая 2023, 20:35
1611
2

Мудрик получил низкую оценку за матч Челси против Борнмута

Игра украинского вингера была оценена в 6.2 балла веб-порталом WhoScored

06 мая 2023, 20:23 | Обновлено 06 мая 2023, 20:35
1611
2
Мудрик получил низкую оценку за матч Челси против Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Челси» (1:3).

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды, провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

На 15-й минуте украинец получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута».

Игра украинского вингера была оценена в 6.2 балла веб-порталом WhoScored. Ниже оценку получил только Бен Чилуэлл (6.1).

Самую высокую оценку в матче получил хавбек синих Конор Галлахер (7.8), автор первого гола.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Челси – 1:3

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Михаил Мудрик Челси Конор Галлахер Борнмут - Челси WhoScored Бен Чилуэлл
Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Мудрик поки не почне забивати ніяких високих оцінок отримувати не буде. 
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+1
vruthiy-112
Це вже не смішно,  пора дорослішати.!!! 
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0
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