Мудрик получил низкую оценку за матч Челси против Борнмута
Игра украинского вингера была оценена в 6.2 балла веб-порталом WhoScored
6 мая состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Челси» (1:3).
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды, провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.
На 15-й минуте украинец получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута».
Игра украинского вингера была оценена в 6.2 балла веб-порталом WhoScored. Ниже оценку получил только Бен Чилуэлл (6.1).
Самую высокую оценку в матче получил хавбек синих Конор Галлахер (7.8), автор первого гола.
Оценки WhoScored за матч Борнмут – Челси – 1:3
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