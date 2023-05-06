В пятницу, 5 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Азербайджана по футболу между клубами «Кяпаз» и «Сабах» Баку. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды.

22-летний украинский форвард донецкого «Шахтера» Алексей Кащук, который сейчас выступает на правах аренды за «Сабах», отметился в этом поединке голом и ассистом. Он открыл счет на 4-й минуте игры, а уже через 12 минут оформил голевую передачу, точно навесив с углового.

Всего на счету Кащука в текущем сезоне 28 матчей в футболке «Сабаха», в которых он отметился 16 голами и 9 ассистами.

ВИДЕО. 16+9. Игрок Шахтера отличился голом и ассистом в Азербайджане