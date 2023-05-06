Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 16+9. Игрок Шахтера отличился голом и ассистом в Азербайджане
Другие новости
06 мая 2023, 16:21 |
789
1

ВИДЕО. 16+9. Игрок Шахтера отличился голом и ассистом в Азербайджане

Алексей Кащук помог «Сабаху» разгромить «Кяпаз»

06 мая 2023, 16:21 |
789
1
ВИДЕО. 16+9. Игрок Шахтера отличился голом и ассистом в Азербайджане
ФК Сабах. Алексей Кащук

В пятницу, 5 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Азербайджана по футболу между клубами «Кяпаз» и «Сабах» Баку. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды.

22-летний украинский форвард донецкого «Шахтера» Алексей Кащук, который сейчас выступает на правах аренды за «Сабах», отметился в этом поединке голом и ассистом. Он открыл счет на 4-й минуте игры, а уже через 12 минут оформил голевую передачу, точно навесив с углового.

Всего на счету Кащука в текущем сезоне 28 матчей в футболке «Сабаха», в которых он отметился 16 голами и 9 ассистами.

ВИДЕО. 16+9. Игрок Шахтера отличился голом и ассистом в Азербайджане

По теме:
Конкуренты Роналду не смогли взять титул. Определен победитель азиатской ЛЧ
Дубль Зельке, победа Шальке. Пенальти на 90+12-й принес три очка с Майнцем
ВИДЕО. Украинский футболист стал автором лучшего гола недели в США
Кяпаз Алексей Кащук Сабах (Азербайджан) видео голов и обзор чемпионат Азербайджана по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Футбол | 05 мая 2023, 21:17 15
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками

Андрей Кравчук и Иван Пономаренко играли в рф после 2014 года

Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Футбол | 06 мая 2023, 09:45 19
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера

Ждем официальное заявление УАФ?

Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Бокс | 06.05.2023, 03:23
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Челси хочет продлить аренду Жоау Феликса
Футбол | 06.05.2023, 12:23
Челси хочет продлить аренду Жоау Феликса
Челси хочет продлить аренду Жоау Феликса
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Футбол | 06.05.2023, 15:23
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks Krot
Кащук очень не плох ,да чемп Азербайджана все же  ну результативность норм у него ,ну и наш чемп  сейчас не намного сильней ,ждём летом на сборах и думаю нужно его оставлять в шахте !!
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
04.05.2023, 17:38 80
Футбол
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
05.05.2023, 09:34 7
Футбол
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
04.05.2023, 19:10 2
Бокс
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
05.05.2023, 16:25 16
Теннис
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
05.05.2023, 07:35 1
Футбол
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
04.05.2023, 23:41 7
Футбол
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
04.05.2023, 20:37 13
Теннис
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
05.05.2023, 19:40 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности