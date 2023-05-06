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  4. Беллингем отклонил щедрое предложение Ман Сити ради Реала
Испания
06 мая 2023, 16:31 | Обновлено 06 мая 2023, 16:58
644
1

Беллингем отклонил щедрое предложение Ман Сити ради Реала

Хавбек «Боруссии» Дортмунд определился с будущим

06 мая 2023, 16:31 | Обновлено 06 мая 2023, 16:58
644
1
Беллингем отклонил щедрое предложение Ман Сити ради Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем принял решение по поводу того, где продолжит свою карьеру. Летом он перейдет в «Реал».

По информации испанских СМИ, ради перехода в «Реал» Беллингем отклонил щедрое предложение «Манчестер Сити». Чемпионы Англии предлагали зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

Это ниже той суммы, которую он будет зарабатывать в «Реале». По информации СМИ, в Мадриде зарплата английского хавбека составит 12 миллионов евро в год.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд
Источник Marca
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Комментарии 1
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luceorius
 Це може виявитись великою помилкою, хоча перспективи заграти в основі Реала нібито вищі, ніж в МС ( Кроос вже помітно здав ), але чи Джуд зможе зразу впевнено заграти в 
основі? Тим більше, що в Реала вже є багато молодих конкурентноспроможних гравців,
найперпективнішим з яких виглядає Камавінга.
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