Испания06 мая 2023, 16:31 | Обновлено 06 мая 2023, 16:58
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Беллингем отклонил щедрое предложение Ман Сити ради Реала
Хавбек «Боруссии» Дортмунд определился с будущим
06 мая 2023, 16:31 | Обновлено 06 мая 2023, 16:58
644
1
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем принял решение по поводу того, где продолжит свою карьеру. Летом он перейдет в «Реал».
По информации испанских СМИ, ради перехода в «Реал» Беллингем отклонил щедрое предложение «Манчестер Сити». Чемпионы Англии предлагали зарплату в размере 15 миллионов евро в год.
Это ниже той суммы, которую он будет зарабатывать в «Реале». По информации СМИ, в Мадриде зарплата английского хавбека составит 12 миллионов евро в год.
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основі? Тим більше, що в Реала вже є багато молодих конкурентноспроможних гравців,
найперпективнішим з яких виглядає Камавінга.