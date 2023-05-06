Беллингем отклонил щедрое предложение Ман Сити ради Реала

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем принял решение по поводу того, где продолжит свою карьеру. Летом он перейдет в «Реал».

По информации испанских СМИ, ради перехода в «Реал» Беллингем отклонил щедрое предложение «Манчестер Сити». Чемпионы Англии предлагали зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

Это ниже той суммы, которую он будет зарабатывать в «Реале». По информации СМИ, в Мадриде зарплата английского хавбека составит 12 миллионов евро в год.