Англия06 мая 2023, 16:08 | Обновлено 06 мая 2023, 16:59
836
6
Борнмут – Челси. Мудрик в основе, Забарный в запасе
Стали известны составы команд
06 мая 2023, 16:08 | Обновлено 06 мая 2023, 16:59
836
6
Сегодня, 6 мая «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинец Михаил Мудрик выйдет в основе «Челси». Илья Забарный начнет матч в запасе.
Составы команд:
«Борнмут»: Нето, Келли, Смит, Винья, Сенеси, Лерма, Кристи, Уаттара, Ротуэлл, Биллинг, Соланке
«Челси»: Кепа, Чалоба, Тиаго Силва, Бадиашиль, Чилвелл, Канте, Энцо Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Хаверц, Мудрик
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Комментарии 6
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Не виграє Челсі.А для Мудрика шанс звичайно...
Показать Скрыть 1 ответ
Це кращий стартовий склад, який би я хотів побачити. Ану чи я помилявся? Коли казав, що з цим складом, челсі виграє сьогодні💪🔥
Челси получает шанс а где тики таки? Или каки таки
Мадуэке будет портить картину маслом.
Хорошо что Забарный ещё в заявку попал
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