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Англия
06 мая 2023, 16:08 | Обновлено 06 мая 2023, 16:59
836
6

Борнмут – Челси. Мудрик в основе, Забарный в запасе

Стали известны составы команд

06 мая 2023, 16:08 | Обновлено 06 мая 2023, 16:59
836
6
Борнмут – Челси. Мудрик в основе, Забарный в запасе
ФК Челси

Сегодня, 6 мая «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинец Михаил Мудрик выйдет в основе «Челси». Илья Забарный начнет матч в запасе.

Составы команд:

«Борнмут»: Нето, Келли, Смит, Винья, Сенеси, Лерма, Кристи, Уаттара, Ротуэлл, Биллинг, Соланке

«Челси»: Кепа, Чалоба, Тиаго Силва, Бадиашиль, Чилвелл, Канте, Энцо Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Хаверц, Мудрик

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Борнмут Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Илья Забарный стартовые составы Борнмут - Челси чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
Не виграє Челсі.А для Мудрика шанс звичайно...
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+2
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Kaftan
Це кращий стартовий склад, який би я хотів побачити. Ану чи я помилявся? Коли казав, що з цим складом, челсі виграє сьогодні💪🔥
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+1
fitnes_sports066
Челси получает шанс а где тики таки? Или каки таки
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0
Springfield
Мадуэке будет портить картину маслом.
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0
VAR
Хорошо что Забарный ещё  в заявку попал 
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-4
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