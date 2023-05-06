Борнмут – Челси. Мудрик в основе, Забарный в запасе

Сегодня, 6 мая «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинец Михаил Мудрик выйдет в основе «Челси». Илья Забарный начнет матч в запасе.

Составы команд:

«Борнмут»: Нето, Келли, Смит, Винья, Сенеси, Лерма, Кристи, Уаттара, Ротуэлл, Биллинг, Соланке

«Челси»: Кепа, Чалоба, Тиаго Силва, Бадиашиль, Чилвелл, Канте, Энцо Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Хаверц, Мудрик