Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки

Бывший нападающий «Динамо» Браун Идейе, который с августа минувшего года выступает за «Аль-Ярмук» из Кувейта, опроверг информацию о том, что во время карьеры в киевском клубе успел вне законного брака обзавестись детьми от украинской женщины.

«Как у истинного профессионала, моя рутина всегда была строго сосредоточена вокруг клубной деятельности, тренажерного зала и семьи, с небольшим или нулевым временем и пространством для внешнего общения, не говоря уже о том, чтобы иметь тайные внебрачные связи в течение длительного времени, которые могли бы привести к появлению троих детей, что невозможно, учитывая еще и все внимание со стороны средств массовой информации ко мне как к одному из важнейших игроков тогда в Украине, а затем и в других странах, где я также играл».

«Эти шантажисты всегда появляются в СМИ и отправляют одну и ту же петицию в мои клубы всякий раз, когда я подписываю новый контракт. Это своего рода средство давления на меня, чтобы я связался с ними для урегулирования ситуации и выплаты выкупа».

«Немногие люди, которые действительно близки ко мне, могут сказать, что я семейный человек, который любит свою жену и детей. Пожалуйста, поверьте мне, это все шантаж», - заявил Идейе.

Напомним, в начале 2016 года киевлянка Яна Волощенко заявила, что растит двоих детей, отцом которых считает экс-форварда «Динамо» Брауна Идейе. Позднее женщина рассказывала в одном из интервью, что африканский футболист выплачивал алименты, пусть порой и с задержкой, но с января 2022 года перестал это делать, из-за чего Яна обратилась за помощью к юристам.