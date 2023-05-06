Челси готов отпустить Обамеянга летом

Пьер-Эмерик Обамеянг не входит в планы «Челси» на следующий сезон, и летом покинет клуб. Продать форварда за деньги будет сложно из-за его высокой зарплаты, поэтому «Челси» готов отпустить игрока бесплатно.

Обямеянг перешел в «Челси» прошлым летом за 12 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне провел в составе «Синих» 3 гола и 1 ассист в 21 матче во всех турнирах.

В марте сообщалось об интересе к Обамеянгу со стороны «Интера».