Англия06 мая 2023, 14:59 |
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Челси готов отпустить Обамеянга летом
Форвард может покинуть клуб бесплатно
06 мая 2023, 14:59 |
274
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Пьер-Эмерик Обамеянг не входит в планы «Челси» на следующий сезон, и летом покинет клуб. Продать форварда за деньги будет сложно из-за его высокой зарплаты, поэтому «Челси» готов отпустить игрока бесплатно.
Обямеянг перешел в «Челси» прошлым летом за 12 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне провел в составе «Синих» 3 гола и 1 ассист в 21 матче во всех турнирах.
В марте сообщалось об интересе к Обамеянгу со стороны «Интера».
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