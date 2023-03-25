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Италия
25 марта 2023, 13:19 |
88
1

Интер нацелился на Обамеянга

Форвард «Челси» может заменить Ромелу Лукаку

25 марта 2023, 13:19 |
88
1
Интер нацелился на Обамеянга
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

«Интер» продолжает поиски усиления атаки на летнее трансферное окно, поскольку Ромелу Лукаку, скорее всего, вернется в «Челси» после годичной аренды.

Замену бельгийцу нашли в том же «Челси». Речь идет о Пьере-Эмерике Обаменяге, который в последнее время выпал из основной обоймы команды Грэма Поттера и был близок к уходу из клуба в январе.

Кроме Обамеянга, в шорт-листе «Интера» присутствуют имена Роберто Фирмино из «Ливерпуля» и Маркуса Тюрама из «Боруссии» Менхенгладбах. Их контракты истекают в конце сезона.

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Интер Милан Пьер-Эмерик Обамеянг Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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