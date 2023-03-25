Интер нацелился на Обамеянга

«Интер» продолжает поиски усиления атаки на летнее трансферное окно, поскольку Ромелу Лукаку, скорее всего, вернется в «Челси» после годичной аренды.

Замену бельгийцу нашли в том же «Челси». Речь идет о Пьере-Эмерике Обаменяге, который в последнее время выпал из основной обоймы команды Грэма Поттера и был близок к уходу из клуба в январе.

Кроме Обамеянга, в шорт-листе «Интера» присутствуют имена Роберто Фирмино из «Ливерпуля» и Маркуса Тюрама из «Боруссии» Менхенгладбах. Их контракты истекают в конце сезона.