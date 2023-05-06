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  4. Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Мог бы выиграть требл с Манчестер Сити»
Англия
06 мая 2023, 14:43 |
379
0

Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Мог бы выиграть требл с Манчестер Сити»

Тренер «Лидса» сравнил себя с Пепом Гвардиолой

06 мая 2023, 14:43 |
379
0
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Мог бы выиграть требл с Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Эллардайс

Новый главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс сравнил себя с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой:

«Мог бы я выиграть требл во главе «Манчестер Сити»? Абсолютно! Потому что именно игроки делают вас действительно хорошим менеджером и тренером, а вся ваша работа заключается в том, чтобы иметь возможность общаться с такими игроками.

Но я бы не сказал, что так работать становится легче, но так точно гораздо приятнее это делать. Вы же все равно видите беспокойство и давление на лице Пепа, потому что он знает, что требования к нему гораздо больше других.

Требования же от меня заключаются в том, чтобы попытаться оставить команду в Премьер-лиге, тогда как Пепа и его команду считали бы неудачником, если бы они не выиграли чемпионат или выиграли лишь один кубок. Это был бы плохой сезон для такого клуба».

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Сэм Эллардайс Лидс Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Источник BBC
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