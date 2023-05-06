Источник: Нагельсманн провел переговоры с Тоттенхэмом

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в последние несколько дней провел переговоры с английском клубом «Тоттенхэм».

Босс «шпор» Дэниел Леви заинтересован в услугах 35-летнего немецкого специалиста и хочет заманить его в Лондон.

Пока стороны не взяли на себя никаких обязательств. По информации Sky, судьба сделка зависит от многих деталей.

Среди прочего, неясно, кто станет новым спортивным директором «Шпор», кто сменит Фабио Паратичи. Это важно, потому что Нагельсманн хотел бы точно знать, сможет ли он влиять на принятие клубом будущих трансферных решений.

Кроме того, клуб Премьер-лиги должен будет согласовать трансферную стоимость с «Баварией». Несмотря на отставку, у Нагельсманна все еще действует контракт до лета 2026 года.