Ставит условия. Нагельсманн готов отклонить предложение Тоттенхэма

«Тоттенхэм» продолжает переговоры с Юлианом Нагельсманном по поводу назначения главным тренером на следующий сезон. Но в переговорном процессе возник ряд препятствий.

По информации английских СМИ, Нагельсманн ставит условие для того, чтобы он принял предложение «Тоттенхэма». 35-летний немецкий специалист хочет иметь право голоса в работе «Шпор» на трансферном рынке.

Напомним, ранее Нагельсманн отклонил предложение «Челси».