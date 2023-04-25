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Англия
25 апреля 2023, 20:24 | Обновлено 25 апреля 2023, 20:25
932
0

Ставит условия. Нагельсманн готов отклонить предложение Тоттенхэма

Тренер хочет участвовать в трансферной работе «Шпор»

25 апреля 2023, 20:24 | Обновлено 25 апреля 2023, 20:25
932
0
Ставит условия. Нагельсманн готов отклонить предложение Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсман

«Тоттенхэм» продолжает переговоры с Юлианом Нагельсманном по поводу назначения главным тренером на следующий сезон. Но в переговорном процессе возник ряд препятствий.

По информации английских СМИ, Нагельсманн ставит условие для того, чтобы он принял предложение «Тоттенхэма». 35-летний немецкий специалист хочет иметь право голоса в работе «Шпор» на трансферном рынке.

Напомним, ранее Нагельсманн отклонил предложение «Челси».

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Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн
Источник The Independent
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