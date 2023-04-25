Англия25 апреля 2023, 20:24 | Обновлено 25 апреля 2023, 20:25
932
0
Ставит условия. Нагельсманн готов отклонить предложение Тоттенхэма
Тренер хочет участвовать в трансферной работе «Шпор»
25 апреля 2023, 20:24 | Обновлено 25 апреля 2023, 20:25
932
0
«Тоттенхэм» продолжает переговоры с Юлианом Нагельсманном по поводу назначения главным тренером на следующий сезон. Но в переговорном процессе возник ряд препятствий.
По информации английских СМИ, Нагельсманн ставит условие для того, чтобы он принял предложение «Тоттенхэма». 35-летний немецкий специалист хочет иметь право голоса в работе «Шпор» на трансферном рынке.
Напомним, ранее Нагельсманн отклонил предложение «Челси».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2023, 20:41 0
В 7 матчах чемпионата Казахстана павлодарский клуб набрал всего 4 очка
Футбол | 25 апреля 2023, 13:59 16
Бывший футболист считает, что у украинца есть дополнительная мотивация
Футбол | 24.04.2023, 23:10
Футбол | 25.04.2023, 05:45
Теннис | 24.04.2023, 21:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.04.2023, 16:15 27
25.04.2023, 11:45 1
24.04.2023, 01:52
24.04.2023, 18:20 4
24.04.2023, 19:40 16
25.04.2023, 13:45
24.04.2023, 14:58 39