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Байер
05.05.2023 21:30 – FT 1 : 2
Кельн
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Германия
06 мая 2023, 04:55 | Обновлено 06 мая 2023, 10:47
3024
0

ФОТО. Фанаты в матче Байера забросали поле теннисными мячами. Зачем?

Болельщики «Кельна» протестовали против переноса этой игры на пятницу

06 мая 2023, 04:55 | Обновлено 06 мая 2023, 10:47
3024
0
ФОТО. Фанаты в матче Байера забросали поле теннисными мячами. Зачем?
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время матча 31-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Кельном» (1:2) фанаты провели нестандартную акцию протеста, забросав поле теннисными мячами.

Это произошло в начале второго тайма. На некоторое время игра была приостановлена. Затем сотрудники стадиона убрали с поля все теннисные мячи, и матч продолжился.

Как оказалось, таким образом болельщики «Кельна» выразили протест против переноса этой встречи на пятницу.

ФОТО. Фанаты забросали поле теннисными мячами в матче Байера

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Источник Sport.ua
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