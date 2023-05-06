Германия06 мая 2023, 04:55 | Обновлено 06 мая 2023, 10:47
3024
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ФОТО. Фанаты в матче Байера забросали поле теннисными мячами. Зачем?
Болельщики «Кельна» протестовали против переноса этой игры на пятницу
06 мая 2023, 04:55 | Обновлено 06 мая 2023, 10:47
3024
0
Во время матча 31-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Кельном» (1:2) фанаты провели нестандартную акцию протеста, забросав поле теннисными мячами.
Это произошло в начале второго тайма. На некоторое время игра была приостановлена. Затем сотрудники стадиона убрали с поля все теннисные мячи, и матч продолжился.
Как оказалось, таким образом болельщики «Кельна» выразили протест против переноса этой встречи на пятницу.
ФОТО. Фанаты забросали поле теннисными мячами в матче Байера
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