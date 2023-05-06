Назван лучший игрок донецкого Шахтера в апреле

Полузащитник Артем Бондаренко по итогам опроса болельщиков признан лучшим игроком «Шахтера» в апреле.

На официальных страницах клуба в социальных сетях за 22-летнего футболиста отдали свои голоса 1769 респондентов (39,5%). Второе место занял вицекапитан «горняков» Тарас Степаненко (1445 баллов), также в рейтинг вошли триумфатор мартовского опроса Георгий Судаков (1107) и центральный защитник Валерий Бондарь (149). Всего в голосовании приняли 4470 пользователей.

В апреле Артем Бондаренко выходил в стартовом составе во всех 6 матчах «горняков» (отыграл 532 из 540 минут на поле), в 4 из них отличился результативными действиями (4 гола и 3 ассиста). На счету полузащитника – голевой пас во встрече с «Черноморцем» (2:2), решающий мяч в ворота «Металлиста» (1:0), победный дубль в игре со «Львовом» (2:0), гол и два ассисты в поединке с «Колосом» (3:1).

Лучшими игроками февраля и марта болельщики признали голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова соответственно. Победители ежемесячных голосований становятся претендентами на звание «Игрок года».