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  4. Опередил Ракицкого. Стал известен игрок месяца в Шахтере
Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 20:22 |
888
4

Опередил Ракицкого. Стал известен игрок месяца в Шахтере

Награду получил Георгий Судаков

31 марта 2023, 20:22 |
888
4
Опередил Ракицкого. Стал известен игрок месяца в Шахтере
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Лучшим игроком марта в донецком «Шахтере» был признан полузащитник Георгий Судаков. В голосовании болельщиков он набрал 40,9% голосов.

Второе место занял опытный защитник Ярослав Ракицкий, следом за ним расположились Кевин Келси и Александр Зубков.

В марте Зубков принял участие во всех пяти матчах «Шахтера», и отличился в них 1 голом и 2 ассистами. В феврале лучшим игроком «Шахтера» был признан голкипер Анатолий Трубин.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Ярослав Ракицкий
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Міш Міш
він же баран !
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0
avk2307
Выбрали лучших из худших. Но такой месяц....
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-2
Burevestnik
як це так !!! ???
звізда підтєрска-зєнітавскага газпрома, номінант звання "Дупа УЄФА" другий ??? 
нє справєдліво !!!   
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-2
Calm
👍👍
Ответить
-13
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