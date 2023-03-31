Опередил Ракицкого. Стал известен игрок месяца в Шахтере

Лучшим игроком марта в донецком «Шахтере» был признан полузащитник Георгий Судаков. В голосовании болельщиков он набрал 40,9% голосов.

Второе место занял опытный защитник Ярослав Ракицкий, следом за ним расположились Кевин Келси и Александр Зубков.

В марте Зубков принял участие во всех пяти матчах «Шахтера», и отличился в них 1 голом и 2 ассистами. В феврале лучшим игроком «Шахтера» был признан голкипер Анатолий Трубин.