Герой матча Лига Европы. Определен лучший игрок Шахтера в феврале
В голосовании болельщиков Трубин опередил Степаненко, Судакова и Бондаренко
Голкипер Анатолий Трубин признан лучшим игроком «Шахтера» в феврале 2023 года. Таковы результаты опроса, проведенного на официальных страницах клуба в социальных сетях.
Вратарь «оранжево-черных» получил подавляющее большинство голосов – 7292 (79,5%). Далее в рейтинге расположились Тарас Степаненко (824 голоса), Георгий Судаков (742) и Артем Бондаренко (310). Всего в голосовании приняли участие 9168 пользователей.
В феврале Анатолий Трубин выходил в стартовом составе и отыграл без замены во всех 3 официальных поединках команды. Его надежная игра помогла «горнякам» преодолеть в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА французский «Ренн».
Голкипер дончан стал главным героем ответного матча во Франции, когда сделал несколько важных сэйвов в основное и дополнительное время, а затем парировал 3 удара соперника в серии послематчевых пенальти. За этот перформанс УЕФА включила Анатолия Трубина в тройку лучших игроков недели в турнире.
⚒ Анатолій Трубін – найкращий гравець «Шахтаря» в лютому 🔝— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 6, 2023
Уболівальники зробили свій вибір на користь воротаря, віддавши йому 79,5% голосів. Далі в рейтингу розташувалися Тарас Степаненко, Георгій Судаков та Артем Бондаренко.https://t.co/pEo8m7JlIL#Shakhtar #Трубін pic.twitter.com/iFaMzOydl6
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