Герой матча Лига Европы. Определен лучший игрок Шахтера в феврале

Голкипер Анатолий Трубин признан лучшим игроком «Шахтера» в феврале 2023 года. Таковы результаты опроса, проведенного на официальных страницах клуба в социальных сетях.

Вратарь «оранжево-черных» получил подавляющее большинство голосов – 7292 (79,5%). Далее в рейтинге расположились Тарас Степаненко (824 голоса), Георгий Судаков (742) и Артем Бондаренко (310). Всего в голосовании приняли участие 9168 пользователей.

В феврале Анатолий Трубин выходил в стартовом составе и отыграл без замены во всех 3 официальных поединках команды. Его надежная игра помогла «горнякам» преодолеть в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА французский «Ренн».

Голкипер дончан стал главным героем ответного матча во Франции, когда сделал несколько важных сэйвов в основное и дополнительное время, а затем парировал 3 удара соперника в серии послематчевых пенальти. За этот перформанс УЕФА включила Анатолия Трубина в тройку лучших игроков недели в турнире.