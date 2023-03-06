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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 18:05 | Обновлено 06 марта 2023, 18:12
238
0

Герой матча Лига Европы. Определен лучший игрок Шахтера в феврале

В голосовании болельщиков Трубин опередил Степаненко, Судакова и Бондаренко

06 марта 2023, 18:05 | Обновлено 06 марта 2023, 18:12
238
0
Герой матча Лига Европы. Определен лучший игрок Шахтера в феврале
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер Анатолий Трубин признан лучшим игроком «Шахтера» в феврале 2023 года. Таковы результаты опроса, проведенного на официальных страницах клуба в социальных сетях.

Вратарь «оранжево-черных» получил подавляющее большинство голосов – 7292 (79,5%). Далее в рейтинге расположились Тарас Степаненко (824 голоса), Георгий Судаков (742) и Артем Бондаренко (310). Всего в голосовании приняли участие 9168 пользователей.

В феврале Анатолий Трубин выходил в стартовом составе и отыграл без замены во всех 3 официальных поединках команды. Его надежная игра помогла «горнякам» преодолеть в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА французский «Ренн».

Голкипер дончан стал главным героем ответного матча во Франции, когда сделал несколько важных сэйвов в основное и дополнительное время, а затем парировал 3 удара соперника в серии послематчевых пенальти. За этот перформанс УЕФА включила Анатолия Трубина в тройку лучших игроков недели в турнире.

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Шахтер Донецк лучший игрок Анатолий Трубин Тарас Степаненко Георгий Судаков Артем Бондаренко
Источник ФК Шахтер Донецк
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