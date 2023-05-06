Журналист: игрокам Днепра-1 выплатили две зарплаты – за январь и февраль
Игорь Бурбас сообщил, что в команде остаются задержки за март и апрель
Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что футболистам «Днепра-1» выплатили две зарплаты за два первых месяца 2023 года:
«Игрокам «Днепра-1» выплатили 2 зарплаты – за январь и февраль. Случилось это вчера, на следующий день после яркого матча с «Металлистом». На данный момент в команде остаются задержки за март и апрель, их обещают погасить вскоре.
Этой новостью я совсем не ставлю под сомнение происхождение денег, зашедших на счета именно после матча, результат которого получил статус подозрительного. Скорее всего, это просто стечение обстоятельств. «Днепр-1», как и остальные представители УПЛ, неделю-две назад получили платежи солидарности УЕФА.
Платежи солидарности УЕФА – это около 500 тысяч евро каждому (кроме «Динамо», «Шахтера» и «Зари» как участников групповых турниров еврокубков 2021/22). Поэтому средства, направляемые на развитие детского футбола, вполне могли отдолжить и на зарплатный фонд».
💲Гравцям «Дніпра-1» виплатили 2 зарплати - за січень та лютий. Сталося це вчора, наступного дня після яскравого матчу з «Металістом». На даний момент у команді ще залишаються затримки за березень та квітень, їх обіцяють погасити невдовзі.— Igor Burbas (@iburbas) May 5, 2023
Цією новиною я зовсім не ставлю під сумнів походження грошей, які зайшли на рахунки саме після матчу, результат якого набув статусу підозрілого. Швидше за все це просто збіг обставин. «Дніпро-1», як і решта представників УПЛ, тиждень-два тому отримали платежі солідарності УЄФА.— Igor Burbas (@iburbas) May 5, 2023
Платежі солідарності УЄФА - це десь під 500 тис. євро кожному (крім «Динамо», «Шахтаря» і «Зорі» як учасників групових турнірів єврокубків 2021/22). Тому кошти, які спрямовуються на розвиток дитячого футболу, цілком могли позичити і на зарплатний фонд.— Igor Burbas (@iburbas) May 5, 2023
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