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Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 02:59 | Обновлено 06 мая 2023, 03:17
44
0

Журналист: игрокам Днепра-1 выплатили две зарплаты – за январь и февраль

Игорь Бурбас сообщил, что в команде остаются задержки за март и апрель

06 мая 2023, 02:59 | Обновлено 06 мая 2023, 03:17
44
0
Журналист: игрокам Днепра-1 выплатили две зарплаты – за январь и февраль
УПЛ

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что футболистам «Днепра-1» выплатили две зарплаты за два первых месяца 2023 года:

«Игрокам «Днепра-1» выплатили 2 зарплаты – за январь и февраль. Случилось это вчера, на следующий день после яркого матча с «Металлистом». На данный момент в команде остаются задержки за март и апрель, их обещают погасить вскоре.

Этой новостью я совсем не ставлю под сомнение происхождение денег, зашедших на счета именно после матча, результат которого получил статус подозрительного. Скорее всего, это просто стечение обстоятельств. «Днепр-1», как и остальные представители УПЛ, неделю-две назад получили платежи солидарности УЕФА.

Платежи солидарности УЕФА – это около 500 тысяч евро каждому (кроме «Динамо», «Шахтера» и «Зари» как участников групповых турниров еврокубков 2021/22). Поэтому средства, направляемые на развитие детского футбола, вполне могли отдолжить и на зарплатный фонд».

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Днепр-1 зарплаты долги Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Twitter
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