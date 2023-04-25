Украина. Премьер лига25 апреля 2023, 21:20 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:30
844
5
Журналист: игроки Зари и Днепра-1 не получают зарплату четыре месяца
Игорь Бурбас сообщил, что футболисты еще не получали выплаты в 2023 году
25 апреля 2023, 21:20 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:30
844
5
Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что два клуба УПЛ длительное время не выплачивают зарплату своим футболистам.
По данным журналиста, луганская «Заря» и «Днепр-1» имеют задолженность по зарплате в 4 месяца. Сообщается, что футболисты этих клубов еще не получали выплаты в 2023 году.
Обе команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, занимая 2-е и 3-е места в УПЛ (48 и 46 очков соответственно). Между «Днепром-1» и «Зарей» в турнирной таблице – всего два очка, однако днепряне имеют игру в запасе.
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а вот Днепр конечно весной сдал