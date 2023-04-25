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Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 21:20 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:30
844
5

Журналист: игроки Зари и Днепра-1 не получают зарплату четыре месяца

Игорь Бурбас сообщил, что футболисты еще не получали выплаты в 2023 году

25 апреля 2023, 21:20 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:30
844
5
Журналист: игроки Зари и Днепра-1 не получают зарплату четыре месяца
УПЛ

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что два клуба УПЛ длительное время не выплачивают зарплату своим футболистам.

По данным журналиста, луганская «Заря» и «Днепр-1» имеют задолженность по зарплате в 4 месяца. Сообщается, что футболисты этих клубов еще не получали выплаты в 2023 году.

Обе команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, занимая 2-е и 3-е места в УПЛ (48 и 46 очков соответственно). Между «Днепром-1» и «Зарей» в турнирной таблице – всего два очка, однако днепряне имеют игру в запасе.

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зарплаты Игорь Бурбас Днепр-1 Заря Луганск долги Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Саша Денисов
Донецький Бурбас. Далі можна не читати 
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+2
RUSLAN LUTSENKO
Ахметівська шлюха вирішила накинути гімна на вентилятор)))
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0
Gargantua
на игре Зари не отразилось
а вот Днепр конечно весной сдал
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0
Владимир Коновалец
Не вижу ничего страшного, это простые украинцы не протянут 3-4 месяцев без зарплаты, а наши футболисты - запросто, хоть пару лет, если не больше. Мой сосед, бывший игрок высшей лиги Украины, лет десять как не играет, от слов ВООБЩЕ, живет в свое удовольствие вместе с семьей. Ни он, ни его жена ни дня никогда не работали... А тут какие-то 4 месяца, не смешите мои тапочки...
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-1
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