Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 24 апреля 2023, 20:54
1691
50

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ

«Днепр-1» отстает от горняков на 5 очков с игрой в запасе, «Заря» идет третьей

24 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 24 апреля 2023, 20:54
1691
50
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
ФК Динамо Киев

С 21 по 24 апреля состоялся 22-й тур Украинской Премьер-лиги.

В центральном матче тура «Динамо и «Шахтер», обменявшись голами, завершили Классическое дерби вничью (1:1).

Горняки, имея 53 очка, в турнирной таблице УПЛ на 5 очков опережают «Днепр-1» (48). Команда Александра Кучера с трудом обыграла «Рух» (3:2), забив победный гол в компенсированное время. У днепрян есть игра в запасе.

«Заря» на выезде победила «Колос» (1:0) и оторвалась от столичного «Динамо» на 5 пунктов (46 против 41). Луганская команда наступает на пятки «Днепру-1» и мечтает о первом в истории старте в Лиге чемпионов.

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23. Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.

В опасной зоне УПЛ находятся «Металлист», «Рух» (по 19 баллов), «Львов» (13). Две худшие команды летом покинут топ-дивизион.

🏆 УПЛ. 22-й тур

  • 🔹 21.04. 15:00 Колос – Заря – 0:1
  • 🔹 22.04. 13:00 Ворскла – Металлист – 3:2
  • 🔹 22.04. 15:00 Верес – Минай – 1:1
  • 🔹 22.04. 17:00 Динамо – Шахтар – 1:1
  • 🔹 23.04. 13:00 Львов – Металлист 1925 – 0:2
  • 🔹 23.04. 15:00 Кривбасс – Черноморец – 2:3
  • 🔹 24.04. 13:00 Днепр-1 – Рух – 3:2
  • 🔹 24.04. 15:00 Александрия – Ингулец – 0:0

Турнирная таблица

По теме:
Александрия – Ингулец – 0:0. Команда Ротаня без голов. Видеообзор матча
Днепр-1 – Рух – 3:2. Грубый ляп Валефа. Видео голов и обзор матча
Зубков вернулся в общую группу Шахтера
Динамо Киев Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Металлист Харьков Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады Динамо - Шахтер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
Футбол | 24 апреля 2023, 16:18 37
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо

19-летний эквадорец продолжит карьеру в УПЛ

Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Футбол | 23 апреля 2023, 22:35 3
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце

Команда Сергея Реброва пропустила голы на 90 и 90+7 минутах

Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Теннис | 24.04.2023, 07:20
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»
Футбол | 24.04.2023, 16:38
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Футбол | 24.04.2023, 18:52
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Комментарии 50
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andr88
При том как Павелко с ахметовым столько средств вгоняют а первое место Шахтера всего лишь 2 очка по потерянным преимущество сепаратистов продавших русским свою.землю.Можно представить какое судейство будет в матче Днепр Шахтер .Не удивлюсь если пригласят на центральный матч старого знакомого Вакс что возил Шахтер в своем автобусе 
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Как вы думаете Монзуль будет судить оба матча Шахтера с Зарей и Днепром, или на одном матче ее Палкин за ВаР посадит?
Ответить
+6
FunnyCat_____
если по игре, то и Заря и Днепр могут обойти Шахтер, но на стороне последних судьи и админресурс, поэтому вопрос чемпиона остается открытым !
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Andr88
Футбол это игра и конечно возможны всякие случайные результаты но такой аномалии как в 2013 м году когда Днепр с нападающими маттеусом и калиничем рвали защиту и не били ни одного пенальти а кроты за такое же время били 14 то это просто невозможно .Понятно после Майдана когда дали под сраку овощу все вроде поменялось но сейчас снова полностью рыговское управление футбола .парадокс 
Ответить
+5
BekXan
За відбір до ЛЧ, а не за ЛЧ.
Ответить
+4
Gargantua
кроме Зари все лидеры в игровом кризисе
Ответить
+2
Andr88
Раньше Коньков звонил Ахметову и советовался какого судью ставить на тот или иной матч.Любопытнота сейчас Павелко звонит Ахметову ? Сомневаюсь.Ахметову сейчас не до этого .Думаю.судейский вопрос курирует насквозь честный хорват Серна 
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Aleks04
Цікава розв'язка на нас чекає. Згоден з Gargantua, гра Зорі найпривабливіша в другій частині сезону. Після матчу з ЧО цілком можуть розраховувати на 12 очок з 12 в наступних 4 іграх. ДД, ДК, ШД переживають ігрову кризу. Дніпро － блякла тінь першої половини сезону. Шахтар видохся, що не дивно, мають найскладніший календар серед 4х. Але судді та люди у комітетах спробують допомогти донецьким закріпитися на 1му місці. У Динамо складний календар вже позаду
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Kak tak
Andr88
Andr88
24.04.2023 20:49
@Kak tak Когда ты вернёшься в Головку ты ее не узнаешь.Там не будет ни России ни днр а будут украинские войска и вся местная вата будет по кустам сидеть и труситься чтоб не нашли 
Ответить
+1
said_said
А у чму гострота? Бо за втраченими "Дніпро"-1 має ті самі +5 від "Зорі", на які ""Зоря" відірвалася від столичного "Динамо"".
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
Все верно.
Ясно , что ничего еще не ясно.
Ну и задолбал этот который сам себе задает вопросы и сам отвечает.
То порывался рекорд какой то повторить, а теперь решил сам с собой рекорд поставить по спаму
Ответить
0
Springfield
Сыграно только  22/30 всех туров.  Но кое что уже просматривается. Это
топ-4, пелетон типа середняков, и  кому вниз.  Что бы спорить кто будет
чемпионом -  надо сильно много матчей приводить для 3-х клубов и потом
на компьютере перебирать варианты!   Рано ещё.)
Вот после ДнепрОдин - Шахтёр будет самое время для этого.
Ответить
0
Саша Денисов
Дивно, що тимофєючку кинули його вірні ордловські партнери - Барада та Вадо. Я навіть їх прізвиська з великої літери написав
Ответить
0
Kak tak
Скрытый опзжист любитель шария Андрейка 88 и оно ещё пишет по никами Татьяна и bieber-sher15 оказывается ещё тот опзжист любитель метверчука и бункерного.
Как-то так .
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Mfrty
Шахта точно вийде в ЛЧ
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Kak tak
Как думаете Сашка с Ротанем специально вничью играет чтобы опзжшников шубкисов не обогнать ?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Kak tak
А вы знали что андрейка 88 переодетый любитель опзж и всего рашкинского.Оно рашу с большой буквы пишет ,и о головке метверчука думает.Как так ?
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
Kak tak
В этом сезоне опзжшникам даже шубы не помогают.Как так ?
Ответить
-5
Kak tak
Как думаете шубкисы в казино деньги последние проиграют или судьям будут заносить шубы ?На бронзу ещё теоретические шансы есть у опзжшников. Как-то так .
Ответить
-5
Kak tak
Андрейка 88 ледибой опзжист с большим стажем ,зачем ники меняешь как перчатки ты душевноболен ?Как так ?
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
23.04.2023, 01:55
Футбол
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 33
Футбол
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
23.04.2023, 00:10 8
Бокс
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
23.04.2023, 07:15
Бокс
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
23.04.2023, 17:37 8
Футбол
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности