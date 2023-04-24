Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
«Днепр-1» отстает от горняков на 5 очков с игрой в запасе, «Заря» идет третьей
С 21 по 24 апреля состоялся 22-й тур Украинской Премьер-лиги.
В центральном матче тура «Динамо и «Шахтер», обменявшись голами, завершили Классическое дерби вничью (1:1).
Горняки, имея 53 очка, в турнирной таблице УПЛ на 5 очков опережают «Днепр-1» (48). Команда Александра Кучера с трудом обыграла «Рух» (3:2), забив победный гол в компенсированное время. У днепрян есть игра в запасе.
«Заря» на выезде победила «Колос» (1:0) и оторвалась от столичного «Динамо» на 5 пунктов (46 против 41). Луганская команда наступает на пятки «Днепру-1» и мечтает о первом в истории старте в Лиге чемпионов.
Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23. Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.
В опасной зоне УПЛ находятся «Металлист», «Рух» (по 19 баллов), «Львов» (13). Две худшие команды летом покинут топ-дивизион.
🏆 УПЛ. 22-й тур
- 🔹 21.04. 15:00 Колос – Заря – 0:1
- 🔹 22.04. 13:00 Ворскла – Металлист – 3:2
- 🔹 22.04. 15:00 Верес – Минай – 1:1
- 🔹 22.04. 17:00 Динамо – Шахтар – 1:1
- 🔹 23.04. 13:00 Львов – Металлист 1925 – 0:2
- 🔹 23.04. 15:00 Кривбасс – Черноморец – 2:3
- 🔹 24.04. 13:00 Днепр-1 – Рух – 3:2
- 🔹 24.04. 15:00 Александрия – Ингулец – 0:0
Турнирная таблица
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Andr88
24.04.2023 20:49
@Kak tak Когда ты вернёшься в Головку ты ее не узнаешь.Там не будет ни России ни днр а будут украинские войска и вся местная вата будет по кустам сидеть и труситься чтоб не нашли
Ясно , что ничего еще не ясно.
Ну и задолбал этот который сам себе задает вопросы и сам отвечает.
То порывался рекорд какой то повторить, а теперь решил сам с собой рекорд поставить по спаму
топ-4, пелетон типа середняков, и кому вниз. Что бы спорить кто будет
чемпионом - надо сильно много матчей приводить для 3-х клубов и потом
на компьютере перебирать варианты! Рано ещё.)
Вот после ДнепрОдин - Шахтёр будет самое время для этого.
Как-то так .