Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ

С 21 по 24 апреля состоялся 22-й тур Украинской Премьер-лиги.

В центральном матче тура «Динамо и «Шахтер», обменявшись голами, завершили Классическое дерби вничью (1:1).

Горняки, имея 53 очка, в турнирной таблице УПЛ на 5 очков опережают «Днепр-1» (48). Команда Александра Кучера с трудом обыграла «Рух» (3:2), забив победный гол в компенсированное время. У днепрян есть игра в запасе.

«Заря» на выезде победила «Колос» (1:0) и оторвалась от столичного «Динамо» на 5 пунктов (46 против 41). Луганская команда наступает на пятки «Днепру-1» и мечтает о первом в истории старте в Лиге чемпионов.

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23. Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.

В опасной зоне УПЛ находятся «Металлист», «Рух» (по 19 баллов), «Львов» (13). Две худшие команды летом покинут топ-дивизион.

🏆 УПЛ. 22-й тур

🔹 21.04. 15:00 Колос – Заря – 0:1

– 0:1 🔹 22.04. 13:00 Ворскла – Металлист – 3:2

– Металлист – 3:2 🔹 22.04. 15:00 Верес – Минай – 1:1

🔹 22.04. 17:00 Динамо – Шахтар – 1:1

🔹 23.04. 13:00 Львов – Металлист 1925 – 0:2

– 0:2 🔹 23.04. 15:00 Кривбасс – Черноморец – 2:3

– 2:3 🔹 24.04. 13:00 Днепр-1 – Рух – 3:2

– Рух – 3:2 🔹 24.04. 15:00 Александрия – Ингулец – 0:0

Турнирная таблица