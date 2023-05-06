Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мой контракт истекает 30 июня 2024 года, а не завтра»
Главный тренер мадридского «Реала» рассказал, каким видит свое будущее
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, каким видит свое будущее:
«Это финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов – вот и все. Я играю не за свое будущее. Будет игра за трофей, а затем нам нужно подготовиться к полуфиналу.
Мое будущее понятно. Мой контракт истекает 30 июня 2024 года, а не завтра. Говорить о моем будущем сегодня неправильно.
Я получаю необычайную поддержку от президента (Флорентино Переса) и генерального директора (Хосе Анхеля Санчеса), и для меня этого достаточно. Я буду играть в финале и полуфинале и хотел бы выиграть оба матча».
Мадридский «Реал» встретится 6 мая с «Осасуной» в финале Кубка Испании, а затем проведет полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
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