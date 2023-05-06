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Италия
06 мая 2023, 01:49 | Обновлено 06 мая 2023, 02:02
35
0

Спасибо, Неаполь! Спаллетти назвал три правила, чтобы завоевать скудетто

Главный тренер «Наполи» крайне обрадован завоеванием титула в Италии

06 мая 2023, 01:49 | Обновлено 06 мая 2023, 02:02
35
0
Спасибо, Неаполь! Спаллетти назвал три правила, чтобы завоевать скудетто
Instagram. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти крайне обрадован завоеванием скудетто.

Коуч неаполитанцев написал в соцсети Instagram: «Три правила, чтобы стать чемпионами: страстный город, фантастические футболисты и сильные судьбы! Спасибо, ребята, спасибо, Неаполь!»

Лучано так напомнил о своей фразе: «Сильные люди – сильные судьбы. Слабые люди – слабые судьбы».

«Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии за 5 туров до конца сезона. Команда Спаллетти набрала 80 очков в 33 турах, опередив «Лацио» на 16 очков.

Спасибо, Неаполь! Спаллетти назвал три правила, чтобы завоевать скудетто

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Лучано Спаллетти Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Instagram
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