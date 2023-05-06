Спасибо, Неаполь! Спаллетти назвал три правила, чтобы завоевать скудетто
Главный тренер «Наполи» крайне обрадован завоеванием титула в Италии
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти крайне обрадован завоеванием скудетто.
Коуч неаполитанцев написал в соцсети Instagram: «Три правила, чтобы стать чемпионами: страстный город, фантастические футболисты и сильные судьбы! Спасибо, ребята, спасибо, Неаполь!»
Лучано так напомнил о своей фразе: «Сильные люди – сильные судьбы. Слабые люди – слабые судьбы».
«Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии за 5 туров до конца сезона. Команда Спаллетти набрала 80 очков в 33 турах, опередив «Лацио» на 16 очков.
Спасибо, Неаполь! Спаллетти назвал три правила, чтобы завоевать скудетто
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