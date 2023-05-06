Ференцварош досрочно стал чемпионом Венгрии. Фехервар рискует вылететь
За «Фехервар» выступают украинцы Евгений Макаренко и Артем Шабанов
Клуб «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии 2022/23. Это пятый трофей команды подряд и 34-й в истории.
О том, что команда гарантированно получит трофей стало известно после того, как идущий вторым «Кечкемет» проиграл «Гонведу» (0:1) в 30-м туре чемпионата.
За 3 тура до финиша команда под руководством станислава черчесова имеет 60 очков и игру в запасе, а у «Кечкемета» – 51 очко. Даже если «Кечкемет» теоретически догонит соперника, то все равно «Ференцварош» останется первым по дополнительным показателям (количеству побед: 18 против 13).
А вот клуб «Фехервар» находится в зоне вылета (11-е место, 30 очков) и рискует вылететь из топ-дивизиона чемпионата Венгрии. За «Фехервар» выступают украинцы Евгений Макаренко и Артем Шабанов.
Чемпионат Венгрии по футболу
Турнирная таблица после матчей 5 мая
Champions 💚3️⃣4️⃣ 🤍 pic.twitter.com/CZ9LUHMCnS— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) May 5, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане постараются избавиться от бразильца
Дмитрий Крыськив готов играть