Ференцварош досрочно стал чемпионом Венгрии. Фехервар рискует вылететь

Клуб «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии 2022/23. Это пятый трофей команды подряд и 34-й в истории.

О том, что команда гарантированно получит трофей стало известно после того, как идущий вторым «Кечкемет» проиграл «Гонведу» (0:1) в 30-м туре чемпионата.

За 3 тура до финиша команда под руководством станислава черчесова имеет 60 очков и игру в запасе, а у «Кечкемета» – 51 очко. Даже если «Кечкемет» теоретически догонит соперника, то все равно «Ференцварош» останется первым по дополнительным показателям (количеству побед: 18 против 13).

А вот клуб «Фехервар» находится в зоне вылета (11-е место, 30 очков) и рискует вылететь из топ-дивизиона чемпионата Венгрии. За «Фехервар» выступают украинцы Евгений Макаренко и Артем Шабанов.

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Чемпионат Венгрии по футболу

Турнирная таблица после матчей 5 мая