Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ференцварош досрочно стал чемпионом Венгрии. Фехервар рискует вылететь
Другие новости
06 мая 2023, 01:23 | Обновлено 06 мая 2023, 01:48
97
0

Ференцварош досрочно стал чемпионом Венгрии. Фехервар рискует вылететь

За «Фехервар» выступают украинцы Евгений Макаренко и Артем Шабанов

06 мая 2023, 01:23 | Обновлено 06 мая 2023, 01:48
97
0
Ференцварош досрочно стал чемпионом Венгрии. Фехервар рискует вылететь
ФК Ференцварош

Клуб «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии 2022/23. Это пятый трофей команды подряд и 34-й в истории.

О том, что команда гарантированно получит трофей стало известно после того, как идущий вторым «Кечкемет» проиграл «Гонведу» (0:1) в 30-м туре чемпионата.

За 3 тура до финиша команда под руководством станислава черчесова имеет 60 очков и игру в запасе, а у «Кечкемета» – 51 очко. Даже если «Кечкемет» теоретически догонит соперника, то все равно «Ференцварош» останется первым по дополнительным показателям (количеству побед: 18 против 13).

А вот клуб «Фехервар» находится в зоне вылета (11-е место, 30 очков) и рискует вылететь из топ-дивизиона чемпионата Венгрии. За «Фехервар» выступают украинцы Евгений Макаренко и Артем Шабанов.

Чемпионат Венгрии по футболу

Турнирная таблица после матчей 5 мая

По теме:
Гол Макаренко спас Фехервар в матче с Ференцварошем
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Лига Европы. Байер и Рома вышли в четвертьфинал
Ференцварош Евгений Макаренко чемпионат Венгрии по футболу Фехервар Артем Шабанов Станислав Черчесов Кечкемет Гонвед Пакш Дебрецен Академия Пушкаша Уйпешт Кишварда Залаэгерсег Мезекевешд Вашаш
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Футбол | 05 мая 2023, 09:34 5
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара

Парижане постараются избавиться от бразильца

Петряк и Ризнык готовятся к возвращению, но пока не в основной группе
Футбол | 05 мая 2023, 17:47 0
Петряк и Ризнык готовятся к возвращению, но пока не в основной группе
Петряк и Ризнык готовятся к возвращению, но пока не в основной группе

Дмитрий Крыськив готов играть

Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Футбол | 05.05.2023, 11:25
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Теннис | 05.05.2023, 16:25
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Футбол | 04.05.2023, 23:59
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
04.05.2023, 20:41 10
Война
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
05.05.2023, 18:58 11
Футбол
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
04.05.2023, 19:10 2
Бокс
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
05.05.2023, 15:25 20
Футбол
Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки
Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки
04.05.2023, 22:30 19
Футбол
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
04.05.2023, 16:44 5
Футбол
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
04.05.2023, 23:41 7
Футбол
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
Энтони ДЖОШУА: Хочу уйти из бокса здоровым, а не сидеть в коляске в 50 лет
05.05.2023, 14:28 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности