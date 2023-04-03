Гол Макаренко спас Фехервар в матче с Ференцварошем

В воскресенье, 2 апреля, в чемпионате Венгрии был сыгран матч 25-го тура, в котором «Ференцварош» принял на своем поле «Фехервар». В рядах гостей, как известно, играет украинский полузащитник Евгений Макаренко.

Украинец стал главным героем поединка. Он появился на поле в разгар второго тайма, заменив на 69-й минуте Дардаи. Случилось это при счете 1:1, но вскоре «Ференцварош» вышел вперед и оказался близок к победе. Однако на 79-й минуте гол в исполнении Макаренко позволил «Фехервару» отыграться – ничья 2:2.

Для Евгения Макаренко гол в ворота «Ференцвароша» стал вторым в сезоне при двух ассистах. Всего украинец принял участие в 15 поединках команды.

«Фехервар» в турнирной таблице чемпионата Венгрии занимает 10 место. От зоны вылета команда Макаренко имеет преимущество в три очка.