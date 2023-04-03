Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Макаренко спас Фехервар в матче с Ференцварошем
Другие новости
03 апреля 2023, 01:35 |
36
0

Гол Макаренко спас Фехервар в матче с Ференцварошем

Команда украинца была близка к неудаче

03 апреля 2023, 01:35 |
36
0
Гол Макаренко спас Фехервар в матче с Ференцварошем
МОЛ Фехервар. Евгений Макаренко

В воскресенье, 2 апреля, в чемпионате Венгрии был сыгран матч 25-го тура, в котором «Ференцварош» принял на своем поле «Фехервар». В рядах гостей, как известно, играет украинский полузащитник Евгений Макаренко.

Украинец стал главным героем поединка. Он появился на поле в разгар второго тайма, заменив на 69-й минуте Дардаи. Случилось это при счете 1:1, но вскоре «Ференцварош» вышел вперед и оказался близок к победе. Однако на 79-й минуте гол в исполнении Макаренко позволил «Фехервару» отыграться – ничья 2:2.

Для Евгения Макаренко гол в ворота «Ференцвароша» стал вторым в сезоне при двух ассистах. Всего украинец принял участие в 15 поединках команды.

«Фехервар» в турнирной таблице чемпионата Венгрии занимает 10 место. От зоны вылета команда Макаренко имеет преимущество в три очка.

По теме:
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Лига Европы. Байер и Рома вышли в четвертьфинал
Лига Европы. Победы Байера и Ромы
Евгений Макаренко Фехервар чемпионат Венгрии по футболу Ференцварош
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл – МЮ – 2:0. Сороки удивили Дьяволов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03 апреля 2023, 00:59 0
Ньюкасл – МЮ – 2:0. Сороки удивили Дьяволов. Видео голов и обзор матча
Ньюкасл – МЮ – 2:0. Сороки удивили Дьяволов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии

Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Бокс | 02 апреля 2023, 08:23 7
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно

Энтони Петтис выиграл 8-раундовый бой в Милуоки решением большинства судей

Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Бокс | 02.04.2023, 14:45
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Футбол | 02.04.2023, 06:27
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
Футбол | 02.04.2023, 20:30
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 46
Футбол
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
01.04.2023, 20:55 30
Футбол
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
01.04.2023, 16:57 12
Футбол
Уничтоженных рашистов больше. Кремлевский диктатор получил отчет по потерям
Уничтоженных рашистов больше. Кремлевский диктатор получил отчет по потерям
01.04.2023, 11:01
Война
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
01.04.2023, 03:27 20
Зимние виды
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
01.04.2023, 12:11
Бокс
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
01.04.2023, 17:01
Футбол
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности