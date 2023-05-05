Стало известно время начала товарищеского матча между Германией и Украиной

12 июня национальная сборная Украины проведет товарищеский поединок со сборной Германии.

Матч, который станет для немецкой команды 1000-м в истории, состоится в Бремене на «Везерштадионе».

Стало известно о времени начала контрольного поединка национальных сборных Германия – Украина. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные от продажи билетов средства отправить в фонд DFB.

Стоимость билета: фан-сектор – 25 евро, места с ограниченным досмотром – 18 евро.