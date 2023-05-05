Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно время начала товарищеского матча между Германией и Украиной
Чемпионат Европы
05 мая 2023, 22:23 | Обновлено 05 мая 2023, 22:49
1054
2

Стало известно время начала товарищеского матча между Германией и Украиной

Билет на фан-сектор на матч 12 июня в Бремене стоит 25 евро

05 мая 2023, 22:23 | Обновлено 05 мая 2023, 22:49
1054
2
Стало известно время начала товарищеского матча между Германией и Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Везерштадион

12 июня национальная сборная Украины проведет товарищеский поединок со сборной Германии.

Матч, который станет для немецкой команды 1000-м в истории, состоится в Бремене на «Везерштадионе».

Стало известно о времени начала контрольного поединка национальных сборных Германия – Украина. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные от продажи билетов средства отправить в фонд DFB.

Стоимость билета: фан-сектор – 25 евро, места с ограниченным досмотром – 18 евро.

По теме:
Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ
Утверждены даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ
Александр Усик стал амбасадором сборной Украины по футболу
товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу даты и время матчей Евро-2024 Германия - Украина билеты
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
Футбол | 04 мая 2023, 23:41 7
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии

Неаполитанцы завоевали третье Скудетто в своей истории

Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Теннис | 05 мая 2023, 19:40 10
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало

Элина добыла третью победу подряд на соревнованиях во Франции

Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Футбол | 05.05.2023, 07:35
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Футбол | 04.05.2023, 23:59
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
ВИДЕО. Гвардиола рассказал про отрыв от Арсенала и матч против Реала
Футбол | 05.05.2023, 18:31
ВИДЕО. Гвардиола рассказал про отрыв от Арсенала и матч против Реала
ВИДЕО. Гвардиола рассказал про отрыв от Арсенала и матч против Реала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Був в Дортмунді на грі Динамо і в Гладбаху на грі Збірної України. Підтримка неймовірна і з боку наших співвітчизників і  з боку німців.
Дуже добре що відбудеться така гра.
Ответить
0
vazazh
Ну і що? Назавжди в Німеччину? Чи дивитися за 1000 грн (білет) цю хвуйню? 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
03.05.2023, 17:40 41
Футбол
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
05.05.2023, 01:59 1
Теннис
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
03.05.2023, 18:59 10
Биатлон
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
04.05.2023, 17:38 80
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
04.05.2023, 17:11 6
Бокс
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
04.05.2023, 16:44 5
Футбол
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
03.05.2023, 17:01 10
Теннис
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
03.05.2023, 21:25 93
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности