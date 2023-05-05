Стало известно время начала товарищеского матча между Германией и Украиной
Билет на фан-сектор на матч 12 июня в Бремене стоит 25 евро
12 июня национальная сборная Украины проведет товарищеский поединок со сборной Германии.
Матч, который станет для немецкой команды 1000-м в истории, состоится в Бремене на «Везерштадионе».
Стало известно о времени начала контрольного поединка национальных сборных Германия – Украина. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные от продажи билетов средства отправить в фонд DFB.
Стоимость билета: фан-сектор – 25 евро, места с ограниченным досмотром – 18 евро.
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