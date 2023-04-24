ОФИЦИАЛЬНО. Украина сыграет спарринг с Германией. 1000-й матч для немцев
Товарищеский матч состоится 12 июня в Бремене на арене «Везерштадион»
Сборные Германии и Украины проведут товарищеский матч, который будет 1000-м для немецкой команды.
Встреча состоится 12 июня в Бремене на арене «Везерштадион». Официально о спарринге объявил Немецкий футбольный союз (DFB).
Затем 16 и 19 июня сине-желтые проведут матчи 3-го и 4-го тура квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.
У национальной команды Германии в 2023 году официальных матчей не предусмотрено, поскольку Бундестим имеет прямую путевку в финальный раунд на правах организатора Евро-2024.
Для сборной Германии игра против команды Украины станет юбилейным 1000-м матчем в истории.
После матча против сине-желтой команды сборная Германии сыграет спарринги с Польшей (16 июня в Варшаве) и Колумбией (20 июня в Гельзенкирхене).
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