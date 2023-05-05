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  4. Источник: Ребров не заинтересован в работе в Олимпиакосе
Греция
05 мая 2023, 22:00 | Обновлено 05 мая 2023, 22:18
646
6

Источник: Ребров не заинтересован в работе в Олимпиакосе

Контракт Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитан до окончания сезона 2022/23

05 мая 2023, 22:00 | Обновлено 05 мая 2023, 22:18
646
6
Источник: Ребров не заинтересован в работе в Олимпиакосе
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Наставник эмиратского клуба «Аль-Айна» Сергей Ребров не заинтересован в работе в «Олимпиакосе».

Сообщалось, что греческий клуб рассматривает Реброва в качестве нового главного тренера команды. Но представители украинского тренера заявили, что это невозможно. Потому Сергей Ребров отказался от этого варианта.

Контракт Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитан до окончания сезона 2022/23. Ребров может продлить контракт или же возглавить сборную Украину.

«Олимпиакос» за два тура до финиша занимает 3-е место в чемпионате Греции, без шансов на золото.

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Сергей Ребров Олимпиакос Афины назначение тренера Аль-Айн
Источник Footboom
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Комментарии 6
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Gargantua
скорее всего останется он у арабов.
выторгует контракт пожирнее да бабла на трансферы
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+1
WildeKater
Может себе позволить перебирать.
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+1
vazazh
Більш цікаво - може продовжити, чи в збірну. А на який біс йому це (більш прийнятне) та друге? А на який - Олімпіакос? Це гранд? Це теж саме, що ДК.
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0
avk2307
Вот же интересно. Утром заинтересован, а вечером уже нет.
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0
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