Источник: Ребров не заинтересован в работе в Олимпиакосе
Контракт Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитан до окончания сезона 2022/23
Наставник эмиратского клуба «Аль-Айна» Сергей Ребров не заинтересован в работе в «Олимпиакосе».
Сообщалось, что греческий клуб рассматривает Реброва в качестве нового главного тренера команды. Но представители украинского тренера заявили, что это невозможно. Потому Сергей Ребров отказался от этого варианта.
Контракт Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитан до окончания сезона 2022/23. Ребров может продлить контракт или же возглавить сборную Украину.
«Олимпиакос» за два тура до финиша занимает 3-е место в чемпионате Греции, без шансов на золото.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роберто Моралес сейчас на Житомирщине
Жоан Лапорта рассчитывает подписать звездного аргентинца на 2 года
выторгует контракт пожирнее да бабла на трансферы