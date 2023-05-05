Источник: Ребров не заинтересован в работе в Олимпиакосе

Наставник эмиратского клуба «Аль-Айна» Сергей Ребров не заинтересован в работе в «Олимпиакосе».

Сообщалось, что греческий клуб рассматривает Реброва в качестве нового главного тренера команды. Но представители украинского тренера заявили, что это невозможно. Потому Сергей Ребров отказался от этого варианта.

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Контракт Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитан до окончания сезона 2022/23. Ребров может продлить контракт или же возглавить сборную Украину.

«Олимпиакос» за два тура до финиша занимает 3-е место в чемпионате Греции, без шансов на золото.